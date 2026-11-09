Indicele Dow Jones Industrial Average a avansat cu aproximativ 1.001 puncte, echivalentul a 2%, în timp ce S&P 500 a crescut cu 2,4%, iar Nasdaq Composite cu 2,7%, relatează CNBC, potrivit News.ro.

Revenirea a permis indicelui Dow Jones să depăşească nivelul de închidere din ziua alegerilor pentru Congresul SUA. S&P 500 şi Nasdaq au rămas însă uşor sub nivelurile respective, după pierderile provocate de temerile privind viitoarele restricţii asupra industriei inteligenţei artificiale.

Scăderea preţurilor petrolului a contribuit la îmbunătăţirea sentimentului investitorilor. Contractele futures pentru petrolul american WTI au coborât cu 3%, la aproximativ 87 de dolari pe baril, iar petrolul Brent s-a ieftinit cu 4%, la circa 94 de dolari pe baril.

Sectorul tehnologic a condus revenirea, după vânzările masive de săptămâna trecută. Acţiunile Amazon au crescut cu 5%, Tesla şi Alphabet au avansat cu peste 3%, iar Microsoft a câştigat 2%. Titlurile Broadcom şi AMD au urcat fiecare cu aproximativ 5%, în timp ce fondul iShares Semiconductor ETF a crescut cu peste 6%, după un declin de circa 13% în săptămâna precedentă.

Nvidia a evoluat însă în sens contrar pieţei, acţiunile sale scăzând cu aproximativ 6%, după ce consiliul de administraţie a anunţat o anchetă privind relaţia directorului general Jensen Huang cu o femeie de afaceri suspectată de serviciile americane de informaţii de spionaj în favoarea Chinei.

Jay Hatfield, director general al Infrastructure Capital Advisors, consideră că vânzările recente din sectorul semiconductorilor au fost exagerate, dar avertizează că riscurile politice persistă. Victoria democraţilor în alegerile pentru Congres ar putea aduce reglementări mai stricte privind construcţia centrelor de date, consumul de energie şi investiţiile în infrastructura AI.

”Nu înseamnă că toate pericolele au dispărut”, a declarat Hatfield, care estimează că indicele S&P 500 va fluctua într-un interval relativ limitat până la sfârşitul anului.

Investitorii urmăresc în această săptămână rezultatele financiare ale companiilor CoreWeave, Cisco şi Applied Materials, pentru indicii privind perspectivele industriei tehnologice.

Atenţia pieţelor se îndreaptă şi către datele privind inflaţia din SUA, cu publicarea indicelui preţurilor de consum marţi şi a preţurilor producătorilor vineri. Aceste informaţii ar putea influenţa decizia Rezervei Federale privind dobânzile la reuniunea din decembrie.