Al treilea a făcut o carieră din a spune lucrurilor pe nume, acolo unde de obicei se preferă conversațiile comode. Pe 12 noiembrie, la Face Convention Center, Rory Sutherland, Les Binet și Mark Ritson, cele mai renumite personalități din marketing, behaviour economics și eficiență, urcă pe aceeași scenă, în aceeași zi.

Alături de ei vin oamenii din spatele campaniilor pe care le iubim, lideri din agenții internaționale, un autor care crede că publicitatea poate lăsa ceva în urmă și o regizoare care a ridicat un teatru dintr-o viziune. Totul la cea de-a zecea ediție a conferinței globale Creativity4Better, organizată de IAA România sub tema „Accelerating Creative Connections”.

Iată zece motive să fii și tu acolo.

1. Trei perspective diferite asupra marketingului, pe aceeași scenă

Rory Sutherland, autor & Președinte emerit al Ogilvy Consulting UK, explorează felul în care psihologia și comportamentul uman pot schimba perspectiva asupra publicității. Les Binet este unul dintre cei mai influenți specialiști în eficiența marketingului, iar Mark Ritson, profesor și fondator al MiniMBA, este cunoscut pentru opiniile sale directe și argumentate. Trei nume importante, trei moduri distincte de a privi industria și o ocazie rară de a le asculta în aceeași zi. Nu trebuie să fii de acord cu toți. Important este să pleci cu întrebări mai bune.

2. Pentru ideile care apar atunci când ieși din tiparele obișnuite

Un brief bun oferă direcție. Dar uneori, cea mai interesantă soluție apare când privești problema dintr-un unghi neașteptat. Perspectivele din afara propriului domeniu pot schimba felul în care înțelegem un consumator, un produs sau o campanie. Iar într-o industrie în care toată lumea caută următoarea idee bună, un mod diferit de a pune problema poate face toată diferența.

3. Pentru a vedea cum se construiesc ideile care trec dincolo de prezentarea de pitch

JD Jurentkuff, Chief Creative Officer la LOLA USA, Armando Potter, Executive Strategy Director la 72andSunny Amsterdam, și Jaime Robinson, cofondatoare a agenției JOAN Creative & membru al consiliului de administrație al One Club for Creativity, aduc perspective din agenții care lucrează cu unele dintre cele mai cunoscute branduri internaționale. Experiența lor oferă ocazia de a privi mai atent felul în care se întâlnesc strategia, creativitatea și ambiția de a construi campanii relevante.

4. Pentru că eficiența și creativitatea nu se exclud

Cum împaci rezultatele de azi cu valoarea unui brand pe termen lung? Este una dintre întrebările esențiale ale marketingului, iar cercetările lui Les Binet au contribuit la felul în care industria discută despre eficiența publicității. Într-un context în care rezultatele trebuie demonstrate constant, merită să ne reamintim că o campanie bună nu înseamnă doar impact imediat, ci și ceva ce rămâne în mintea oamenilor.

5. Pentru ideile care au nevoie de susținere, nu doar de încă o rundă de feedback

O idee creativă trece rareori prin procesul de dezvoltare fără să se schimbe. Uneori, schimbările o fac mai bună. Alteori, o îndepărtează de ceea ce o făcea specială. Tracey Barber și Seamus Higgins, de la Havas London, aduc experiența unor lideri care lucrează la intersecția dintre creativitate, strategie și dezvoltarea businessului. O ocazie de a discuta despre ce presupune să construiești idei puternice și să le păstrezi relevanța pe parcurs.

6. Pentru întrebarea care vine după ce ai bifat toate obiectivele

Thomas Kolster, autorul cărții Goodvertising, explorează rolul pe care brandurile îl pot avea dincolo de comunicarea comercială. Fredrik Borestrom, președintele IAA Global și Director al Agenției Internaționale de Dezvoltare pentru regiunile EMEA și LATAM la LinkedIn, aduce perspectiva unei industrii conectate, în care colaborarea poate genera valoare reală. Împreună, aceste perspective deschid o discuție despre felul în care creativitatea poate contribui nu doar la performanța unui business, ci și la impactul său mai larg.

7. Pentru poveștile care încep cu o idee și ajung să mobilizeze o comunitate

Regizoarea și fondatoarea Teatrului Grivița 53, Chris Simion-Mercurian, a transformat o viziune personală într-un proiect construit împreună cu o comunitate. Povestea sa vorbește despre curaj, perseverență și puterea unei idei de a-i aduce pe oameni la aceeași masă. Principii care își găsesc locul la fel de bine în cultură, în business și în industria creativă.

8. Pentru că zece ediții oferă suficientă perspectivă ca să înțelegi cât s-a schimbat industria

De la primele ediții Creativity4Better până astăzi, marketingul a trecut prin transformări majore: platforme noi, formate noi, algoritmi în continuă schimbare și instrumente care redesenează procesele creative. Peste 20.000 de participanți au trecut prin conferință din 2017 încoace, într-o perioadă în care întrebările industriei s-au schimbat, dar nevoia de idei relevante a rămas. Ediția este și un prilej de a privi în urmă, fără să pierdem din vedere ce urmează.

9. Pentru conversațiile care continuă și după ce se încheie prezentările

Unele dintre cele mai utile idei apar în discuțiile de după o conferință, într-o conversație cu un coleg din altă agenție, într-un schimb de experiență cu un om dintr-un domeniu diferit sau într-o întrebare pe care nu ai fi formulat-o singur. Creativity4Better aduce împreună profesioniști din marketing, publicitate și business, oferind contextul în care perspectivele diferite se pot întâlni firesc.

10. Pentru un final în care creativitatea se exprimă și prin muzică

La finalul zilei, Lăutăresele Șaraimanic, alături de Aylin Cadîr și Bianca Mihai, vor aduce pe scenă o reinterpretare contemporană a muzicii tradiționale. Un moment care completează programul conferinței cu o altă formă de expresie creativă și încheie ediția aniversară într-o notă aparte.

Creativity4Better 2026 se adresează profesioniștilor din marketing, publicitate și comunicare, antreprenorilor, echipelor creative și tuturor celor interesați de felul în care creativitatea poate contribui la dezvoltarea brandurilor și a businessurilor. Conferința va avea loc pe 12 noiembrie 2026, la Face Convention Center. Detaliile despre agendă și înscrieri vor fi publicate pe www.creativity4better.com.

Ajunsă la cea de-a zecea ediție, conferința Creativity4Better este construită cu sprijinul unei comunități extinse de parteneri. Kaufland și Raiffeisen sunt presenting partners, Coca-Cola și Procter & Gamble sunt gold partners, iar Mastercard, Dacia, Ploom, Footprints AI, Samsung, Fulfil și Nepi Rockcastle sunt partners. Cafeaua este servită de Nespresso, iar conectivitatea este asigurată de Vodafone. Media Partners sunt IQAds, Euromedia, Pagina de media, Profit.ro, Progresiv, Wall-street.ro, Elle.ro, Libertatea, 9AM News, Kudika, Garbo, Avocanet.ro și Institutul de Marketing, iar Gold Media Partners sunt Radio Guerrilla, ProTV și Phoenix Media. IAA România mulțumește, de asemenea, companiilor care contribuie la organizarea evenimentului prin serviciile oferite: Golin Ketchum, Kubis, Skepsis, Starcom și OVEit.

Despre IAA România

IAA România este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.