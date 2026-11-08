Liderul partidului La France Insoumise (LFI, Franţa Nesupusă, stânga radicală), Jean-Luc Mélenchon, şi-a expus sâmbătă programul cu care se va prezenta la alegerile prezidenţiale din primăvara viitoare, criticând NATO şi „războaiele americane”, şi promiţând o relansare bazată pe măsuri de stimulare a economiei, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Prezentându-şi programul economic, Mélenchon a declarat că formaţiunea sa anticapitalistă va face exact opusul politicii preşedintelui Emmanuel Macron.

„Vom face exact contrariul, adică o politică de stimulare” economică, a spus el în faţa a peste 20.000 de susţinători, în cadrul unui miting desfăşurat la Le Bourget, o suburbie din nordul Parisului, potrivit directorului de campanie, Manuel Bompard.

„În primul rând, prin intermediul consumului, întrucât, în ţara noastră, acesta reprezintă mai mult de jumătate din activitatea economică. Iar în al doilea rând, prin miliarde (de euro) care există deja. Acestea sunt economii care trebuie direcţionate spre nevoile ecologice şi sociale ale ţării noastre”, a spus Mélenchon.

Liderul LFI, în vârstă de 75 de ani, este considerat cel mai puternic candidat de stânga, iar sondajele recente îl arată ajungând în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, în care s-ar confrunta cu Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, în faţa căreia însă ar pierde, conform aceloraşi sondaje.

„Nu avem ce căuta în NATO, nici în războaiele americane”

Manifestul său electoral, intitulat „L'Avenir en commun” („Un viitor în comun”), reprezintă cea de-a cincea ediţie a programului LFI şi reafirmă, în mare parte, politicile care au stat la baza candidaturilor anterioare ale lui Mélenchon la preşedinţie.

Printre angajamentele emblematice ale programului se numără abrogarea reformei sistemului de pensii a lui Macron, care majorează treptat vârsta minimă de pensionare în Franţa de la 62 la 64 de ani, în încercarea de a redresa finanţele publice. LFI propune restabilirea vârstei de pensionare la 60 de ani pentru persoanele care au contribuit la sistem timp de 40 de ani.

Mélenchon a declarat că un răspuns imediat la criza costului vieţii ar trebui să includă măsuri de „îngheţarea preţurilor, creşterea salariului minim şi indexarea salariilor în funcţie de inflaţie”.

Programul LFI propune creşterea salariului minim net lunar la 1.700 de euro, faţă de aproximativ 1.480 de euro în prezent, eliminarea cotei unice de impozitare a veniturilor din capital, majorarea impozitelor pentru cele mai bogate gospodării şi plafonarea preţurilor la produsele alimentare de bază.

În materie de politică externă, programul lui Mélenchon reia criticile sale de lungă durată la adresa NATO şi pledează pentru retragerea graduală a Franţei din Alianţă, începând cu ieşirea din comandamentul militar integrat, notează AFP.

„Nu avem ce căuta în NATO, nici în războaiele americane”, a declarat Mélenchon. „Franţa trebuie să construiască un front global de ţări nealiniate”, a spus el.

„Vom acționa frontal pentru a-i ajuta pe palestinieni”

Pe de altă parte, Jean-Luc Mélenchon a declarat că va acţiona „frontal” în sprijinul palestinienilor, dacă va ajunge la Palatul Élysée, şi că rezolvarea războiului din Ucraina ar putea implica concesii teritoriale.

În discursul său, el a spus că un guvern al LFI s-ar angaja „sincer în reglementarea invaziei ruse în Ucraina”, şi a abordat problema sensibilă a Donbasului.

„Nu acceptăm să se ia în considerare o pace cu concesii teritoriale în Ucraina fără ca populaţiile afectate să fie întrebate dacă sunt de acord să se afle de această parte a graniţei sau de cealaltă”, a spus Mélenchon.

În discurs, liderul LFI a reiterat sprijinul mişcării sale pentru palestinieni, al căror „genocid” din Gaza l-a denunţat din nou.

„Vom acţiona frontal direct pentru a-i ajuta pe palestinieni, nu doar împotriva genocidului din Gaza, ci şi împotriva anexării treptate a Cisiordaniei”, a spus el.

„Nu acceptăm anexarea treptată (de către Israel) a Cisiordaniei, nici a sudului Libanului, nici a Înălţimilor Golan. Şi vom organiza concret mobilizarea împotriva extinderii cruzimilor asupra comunităţilor creştine asediate şi persecutate în Palestina şi în Liban”, a adăugat el, potrivit AFP.