Moment istoric. Palestina a deschis oficial ambasada din Londra, „cu statut şi puteri diplomatice depline"

05-01-2026 | 17:21
La mai bine de trei luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul Palestina, Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată luni la Londra.

Mihai Niculescu

Regatul Unit a recunoscut oficial statul Palestina în septembrie anul trecut, la aproape doi ani de la începerea războiului devastator din Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023 , informează AFP, preluat de Agerpres.

Prim-ministrul Keir Starmer a afirmat că recunoaşterea are scopul de a „reînvia speranţa de pace şi într-o soluţie cu două state”. Decizia sa, coordonată cu alte ţări, inclusiv Franţa, Canada şi Australia, a fost condamnată de Israel, al cărui prim-ministru, Benjamin Netanyahu, a denunţat-o ca fiind „o recompensă pentru terorism”.

„Ne-am adunat astăzi aici pentru a marca un moment istoric: inaugurarea ambasadei statului Palestina în Regatul Unit, cu statut şi puteri diplomatice depline”, a declarat ambasadorul Husam Zomlot, fost şef al misiunii diplomatice palestiniene.

Deschiderea acestei ambasade „marchează o piatră de hotar semnificativă în relaţiile britanico-palestiniene, în lunga călătorie a poporului palestinian spre libertate şi autodeterminare”, a adăugat el.

Citește și
Benjamin Netanyahu
Prima reacție a lui Netanyahu, după recunoaşterea statului Palestina de mai multe ţări: „Nu obligă în niciun fel” Israelul

„Pentru generaţii de palestinieni din Gaza, Cisiordania ocupată, inclusiv Ierusalimul de Est şi taberele de refugiaţi, precum şi din întreaga diasporă, această ambasadă reprezintă dovada că identitatea noastră nu poate fi negată”, a subliniat Zomlot, după ce a dezvelit placa cu inscripţia „Ambasada Statului Palestina” aplicată pe clădirea situată în Hammersmith, în vestul Londrei.

Este „o promisiune, promisiunea de a urmări o pace dreaptă şi durabilă, înrădăcinată în dreptul internaţional şi valori universale”, a mai spus el.

Reprezentantul regelui Charles al III-lea, Alistair Harrison, a declarat de asemenea că este vorba de „un moment istoric pentru Palestina” şi „începutul unei schimbări majore în relaţiile bilaterale deja foarte apropiate”.

Sursa: Agerpres

