Înlăturarea sa din deschiderea concertelor starului pop britanic după ce a lansat apelul "Free Palestine" ("Palestina Liberă") a provocat polemici aprinse în Statele Unite şi în alte ţări, scrie Agerpres.

Reacţionând după acea excludere, Macklemore a anunţat că va susţine trei concerte la sfârşitul lunii octombrie, la Londra, Paris şi Dublin. Alte concerte vor avea loc apoi în Statele Unite, iar încasările vor fi donate unor organizaţii pro-palestiniene, a precizat cântăreţul american.

Ce mesaj a transmis artistul

"Ceea ce mi s-a întâmplat depăşeşte sfera lucrurilor care ar putea afecta un singur artist", a scris rapperul în vârstă de 43 de ani într-un mesaj publicat pe Instagram.

"Suntem în 2026. Să rămâi apolitic în faţa unui genocid nu mai funcţionează", a adăugat el, aducând încă o dată acuzaţii Israelului.

Macklemore a fost exclus din turneu săptămâna trecută în urma presiunilor exercitate de proprietarii de stadioane din Statele Unite.

Val de critici la adresa lui Ed Sheeran

Acea decizie a stârnit un val de critici la adresa lui Ed Sheeran - un fost muzician stradal, devenit unul dintre cei mai ascultaţi artişti ai generaţiei sale -, o reacţie fără precedent pentru un muzician care, până atunci, se bucurase de o popularitate largă şi lipsită de controverse.

În timpul unui concert susţinut sâmbătă la Philadelphia, starul britanic a spus că a făcut "greşeli" şi a declarat că situaţia din Fâşia Gaza "nu poate fi justificată".

Alţi artişti, inclusiv Finneas - fratele vedetei pop Billie Eilish -, s-au retras din turneul lui Ed Sheeran în semn de solidaritate cu Macklemore.