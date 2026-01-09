O deputată a opoziției din Honduras, rănită după ce un explozibil s-a detonat la „câțiva centimetri” de ea. VIDEO

Parlamentara opoziției din Honduras, Gladis Aurora Lopez, a fost rănită joi după ce un dispozitiv exploziv a fost aruncat lângă ea, în contextul tensiunilor post-alegeri prezidențiale contestate.

Partidul Național conservator a susținut că dispozitivul a fost aruncat de membri ai partidului aflat la guvernare, Libertad y Refundación (Libre), și a precizat că explozia a avut loc la câțiva „centimetri” de Lopez, rănind-o, scrie New York Post.

Scandal politic în Honduras

Un videoclip verificat de Reuters arăta parlamentara așezată, cu o cămașă albă descheiată pentru a-i fi vizibile petele de sânge și posibile vânătăi pe spate.

Incidentul are loc pe fondul neîncrederii politice după votul din 30 noiembrie, în care centristul Salvador Nasralla a contestat rezultatele la Tribunalul de Justiție Electorală, solicitând renumărarea voturilor în mai multe departamente, după ce autoritatea electorală a declarat câștigător candidatul Partidului Național, Nasry Asfura, cu mai puțin de 1% diferență. Ambii candidați încercau să îl detroneze pe partidul de stânga Libre al președintei Xiomara Castro, al cărui candidat, Rixi Moncada, a ocupat locul trei la alegeri.

Nasry Asfura urmează să preia funcția pe 27 ianuarie.

