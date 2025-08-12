Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia

12-08-2025 | 09:12
Vladimir Putin
Getty

Dmitri Kozak, adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin și un apropiat de lungă durată al lui Vladimir Putin, i-a propus acestuia să pună capăt războiului din Ucraina.

Potrivit unor surse din anturajul liderului rus, citate de New York Times, Kozak a sugerat inițierea unor negocieri de pace.

Potrivit publicației americane citată de Ukrainska Pravda, Kozak i-ar fi prezentat lui Putin un plan concret de încetare a ostilităților și ar fi pledat și pentru reforme interne semnificative, inclusiv limitarea puterii serviciilor secrete și instituirea unei justiții independente în Rusia.

Cod roșu în Dolj și Mehedinți. 40 de grade la umbră și restricții pentru camioane, din cauza asfaltului care se topește

