Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia
Dmitri Kozak, adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin și un apropiat de lungă durată al lui Vladimir Putin, i-a propus acestuia să pună capăt războiului din Ucraina.
Potrivit unor surse din anturajul liderului rus, citate de New York Times, Kozak a sugerat inițierea unor negocieri de pace.
Potrivit publicației americane citată de Ukrainska Pravda, Kozak i-ar fi prezentat lui Putin un plan concret de încetare a ostilităților și ar fi pledat și pentru reforme interne semnificative, inclusiv limitarea puterii serviciilor secrete și instituirea unei justiții independente în Rusia.
12-08-2025 09:12