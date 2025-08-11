Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă

Discuțiile pe care Donald Trump urmează să le poarte cu Vladimir Putin, vineri, reprezintă „o victorie pe mai multe fronturi” pentru președintele rus, a declarat un profesor de politică rusă, pentru Sky News.

Samuel Greene a spus că este important să ne amintim unde se afla Putin cu puțin mai puțin de o săptămână în urmă.

„Era sursa unei luni și jumătate de retorică extrem de frustrată venită dinspre Casa Albă”, a spus acesta.

„Cred că Putin a simțit că trebuie să inverseze puțin situația, trebuia să găsească o oportunitate de a demonstra bunăvoință, fără să cedeze prea mult.

A reușit să facă asta, dar, ceea ce este important, această întâlnire nu îl include pe adevăratul său adversar.”

Greene a explicat că Trump și Putin „fac ceea ce obișnuiesc să facă adesea, adică îi lasă pe toți în suspans”.

Zelenski spune că Rusia „vrea să câștige timp, nu să pună capăt războiului”

În timp ce conferința de presă a lui Donald Trump s-a încheiat la Casa Albă, Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe rețelele de socializare după convorbirea sa cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney. Zelenski a declarat că i-a comunicat lui Carney opinia Ucrainei cu privire la „adevăratele intenții și planuri” ale Rusiei. „Vedem lucrurile în același fel și este evident că rușii vor pur și simplu să câștige timp, nu să pună capăt războiului”, a scris el într-o postare pe X. „Situația de pe câmpul de luptă și atacurile violente ale Rusiei asupra infrastructurii civile și a oamenilor obișnuiți dovedesc clar acest lucru.”

