Oficial ucrainean, după ultimele atacuri ruseşti: O reacţie teroristă a lui Putin la propunerea de pace a SUA

25-11-2025 | 12:01
Andrii Sîbiga
Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, a calificat marţi atacul masiv rusesc care a ucis cel puţin şase persoane la Kiev drept o "reacţie teroristă" din partea preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, la eforturile de pace ale SUA.

"Reacţie teroristă din partea lui Putin la propunerile de pace ale SUA şi ale preşedintelui (Donald) Trump. O ploaie de rachete şi drone asupra Ucrainei", a reacţionat Sibiga într-o postare pe platforma X, potrivit AFP şi EFE.

Şeful diplomaţiei ucrainene a indicat că atacul masiv rusesc, care a lovit infrastructura energetică a Ucrainei, a ucis şase persoane şi a rănit peste zece civili, între care copii, la Kiev.

În noaptea de luni spre marţi, forţele ruse au utilizat în atacul lor combinat drone şi rachete balistice, de croazieră şi hipersonice, care au fost îndreptate împotriva regiunilor Odesa, Harkov, Cernigov şi Kiev, a afirmat ministrul ucrainean de externe, insistând ca atât Europa, cât şi SUA şi toţi aliaţii Ucrainei să acţioneze într-un mod unit şi să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt ostilităţilor.

De partea adversă, Rusia susţine că dronele lansate de Ucraina au ucis trei persoane în regiunea rusă Rostov, în ceea ce ea numeşte cel mai mare atac al Kievului asupra teritoriului său din ultimele săptămâni.

Tot marţi dimineaţă, România şi Republica Moldova, doi dintre vecinii Ucrainei, au anunţat incursiuni ale unor drone în spaţiul lor aerian în timpul atacului rusesc asupra ţării vecine.

Noile atacuri cu rachete şi drone intervin în contextul în care Rusia, care a ameninţat că îşi va intensifica bombardamentele, a respins luni o contrapropunere europeană la planul american al lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, un plan considerat pe scară largă ca favorizând interesele Moscovei, notează AFP. 

Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Sursa: Agerpres

