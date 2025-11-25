Emmanuel Macron: „Vrem pacea, dar nu o pace care să fie o capitulare a Ucrainei”

Președintele francez Emmanuel Macron vorbește marți despre situația internațională, în timp ce are loc o reuniune a „Coaliției Voluntarilor” pentru Ucraina, relatează AFP.

„Vrem pacea, dar nu o pace care să fie o capitulare” a Ucrainei, a declarat Emmanuel Macron.

„Nimeni nu le poate spune ucrainenilor ce concesii teritoriale sunt pregătiți să facă pe teritoriul lor”, a subliniat el.

El a precizat că „nu face un proces de intenție” planului de pace prezentat de către Statele Unite.

Garanții de securitate

„Europenilor le revine să decidă” cu privire la folosirea activelor ruse blocate din 2022, a subliniat președintele francez, în contextul în care Donald Trump vrea să obțină o parte din această sumă.

Bruxellesul explorează în prezent un mecanism fără precedent în vederea finanțării Ucrainei cu aceste aproximativ 210 miliarde de euro, care aparțin Băncii Centrale ruse, în urma unor sancțiuni impuse Moscovei și unei înăspriri a sancțiunilor americane.

„Pacea începe cu un armistițiu” în Ucraina, a subliniat președintele francez.

El a adăugat că, dacă „președintele rus Vladimir Putin l-ar vrea, atunci ar face-o”.

El a subliniat asupra unor „garanții de securitate”, pentru ca agresiunea rusă în Ucraina să nu fie reluată, evocând o „regenerare a armatei ucrainene”, care nu are o limită ca număr.

Amenințarea rusă

Emmanuel Macron a fost întrebat despre „amenințările la adresa Franței”, inclusiv cea pe care o constituie Rusia, între războiul din Ucraina, pregătirea unor acțiuni „de destabilizare în Franța” într-un „război informațional” sau „organizarea unor migrații” în Europa.

Șeful statului francez a îndemnat să nu se dea dovadă de „slăbiciune” împotriva amenințării Rusiei.

„Am greșit dacă am fi slabi împotriva acestei amenințări. Dacă vrem să ne protejăm, noi, francezii, singura mea obsesie, este că trebuie să arătăm că nu suntem slabi cu puterea care ne amenință cel mai mult”, a declarat el.

El a anunțat că vrea o consolidare a armatei franceze, prin creșterea materialului militar.

Emmanuel Macron urmează să efectueze joi o vizită la Varces, în Isère, la o instalație a Forțelor Terestre, unde ar putea anunța introducerea unui serviciu militar voluntar.

În privința unui nou serviciu național, Emmanuel Macron a dat asigurări că nu este vorba despre „trimiterea tinerilor noștri în Ucraina”.

Buget

Întrebat despre dosarul fierbinte al adoptării unui buget în Parlament, el a răspuns că are „speranțe bune” ca „forțele parlamentare” să ajungă la un compromis.

„Responsabilitatea forțelor din Adunarea Națională este să construiască compromisuri”, a subliniat el, „fie coaliții cum fac vecinii noștri germani, fie, în cazul în care nu se găsește o coaliție, să ajungă la un compromis pentru ca să fie adoptate texte de lege. Aceasta nu este responsabilitatea președintelui Republicii”, a dat asigurări șeful statului.

