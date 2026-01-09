O insulă pustie angajează doi oameni pe o perioadă de 7 luni și asigură mâncare și cazare. Există însă o condiție

Stiri Diverse
09-01-2026 | 10:09
Great Blasket
Shutterstock

Cei care caută un nou loc de muncă și o aventură inedită ar putea fi interesați de o oportunitate unică pe o insulă izolată din Irlanda, deosebit de frumoasă, pe durata primăverii și verii.

autor
Aura Trif

Totuși, deși această provocare presupune ca doi oameni să gestioneze cafeneaua locală, există un aspect important de luat în considerare.

Situată în largul coastei Dunquin, lângă Dingle, în Republica Irlanda, se află insula nelocuită Great Blasket. Această insulă pitorească caută în prezent doi lucrători harnici care să preia sarcina de a administra cafeneaua și cazarea pentru turiști.

Ce au de făcut angajații

Cei doi vor trebui să supravegheze trei cabane de vacanță. Rolul include primirea și îngrijirea oaspeților cazați, servirea ceaiului și cafelei, precum și gestionarea activităților zilnice precum curățenia și vopsirea, potrivit publicației Daily Record.

Deși insula nu are locuitori permanenți, cei doi îngrijitori vor fi ocupați pe tot parcursul șederii lor pe Great Blasket. Anunțul de angajare precizează: „Rolul îngrijitorilor este să gestioneze cafeneaua și cele trei cabane de vacanță de pe insula Great Blasket.”

Citește și
oameni pe strada
Ce așteptări au tinerii de la locurile de muncă. Când sunt gata să-și schimbe angajatorul

Descrierea continuă cu atribuțiile postului și tipul de candidați căutați: „Aceasta implică întâmpinarea și primirea oaspeților cazați, curățarea și vopsirea celor trei cabane de vacanță, servirea ceaiului, cafelei și a gustărilor vizitatorilor zilnici la cafenea și asigurarea bunei desfășurări a activităților zilnice.”

„Căutăm o echipă harnică, responsabilă și de încredere, cu abilități excelente de relaționare și inițiativă. Vă rugăm să rețineți că nu este un job de vacanță. Sezonul poate fi FOARTE aglomerat și veți fi în picioare pentru majoritatea zilei.”

Singurul impediment al postului

Totuși, descrierea postului avertizează asupra unui impediment major care ar putea afecta angajații pe termen lung. Deși se subliniază că munca poate fi „intensă” atunci când insula devine „foarte aglomerată”, candidații trebuie să ia în considerare că zona are „foarte puține resurse”.

De asemenea, se menționează că vremea poate influența programul de lucru. Perioadele de vreme rea pot conduce la zile libere, deoarece nu se poate naviga, în timp ce patru săptămâni de soare strălucitor pot face ca îngrijitorii să fie extrem de ocupați.

Cei selectați pentru aceste roluri vor lucra de la începutul lunii aprilie până la mijlocul lunii octombrie, însă acest lucru depinde și de condițiile meteorologice. Candidații ideali ar trebui să ajungă pe insulă în ultima săptămână a lunii martie.

Este important de menționat că îngrijitorilor aleși li se vor asigura hrană și cazare, pe lângă salariu, însă achizițiile de produse de igienă personală și alcool nu vor fi incluse în cheltuielile zilnice ale magazinului. La fel ca lucrătorii de anul trecut, candidații vor dormi într-o cameră de deasupra cafenelei și vor avea acces la bucătăria locației.

În plus, descrierea postului precizează că „întreținerea generală” este încurajată dacă o zi liberă apare din cauza vremii nefavorabile.

Insula Great Blasket este recunoscută ca „Zonă Specială de Conservare” și nu a avut locuitori permanenți din 1953. Considerată una dintre cele mai izolate zone vorbitoare de irlandeză din Corca Dhuibhne, insula se întinde pe aproximativ 6,4 km lungime și o suprafață de 4,45 km².

Un alt avantaj al insulei este fauna sălbatică extrem de variată. Vizitatorii insulei Great Blasket au ocazia să admire specii precum delfinii Risso, delfinii comuni și delfinii cu bot gros, precum și rechini pelagici, foci cenușii și balene. Insula găzduiește și o mare varietate de păsări, precum sulițe, puffini, rândunici arctice, cormorani și guillemots.

Cum va arăta Bucureștiul în 2035. Albia betonată a Dâmboviței va “înverzi”, splaiul Unirii - eliberat de trafic. GALERIE FOTO

Sursa: Daily Record

Etichete: insula, cazare, turisti, Irlanda, angajati, cafenea,

Dată publicare: 09-01-2026 10:09

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Angajații indieni din Germania au un salariu mediu de 5.400 euro, în timp ce nemții câștigă sub 4.200 euro. Cum se explică
Stiri externe
Angajații indieni din Germania au un salariu mediu de 5.400 euro, în timp ce nemții câștigă sub 4.200 euro. Cum se explică

Un studiu arată că angajații indieni au devenit cei mai bine plătiți lucrătorii străini din Germania. Nivelurile ridicate de salarizare în rândul angajaților indieni sunt determinate în mare măsură de concentrarea lor pe roluri tehnice și academice.

Ce așteptări au tinerii de la locurile de muncă. Când sunt gata să-și schimbe angajatorul
Stiri Economice
Ce așteptări au tinerii de la locurile de muncă. Când sunt gata să-și schimbe angajatorul

Tinerii din generația Z și milenialii sunt foarte atenți ce va scrie pe fluturașul de salariu atunci când își caută un loc de muncă și sunt dispuși să fugă rapid dintr-o companie în alta dacă nu sunt mulțumiți de bani.

Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
Stiri actuale
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv

De la o țară sufocată de ambalaje din plastic, sticlă și aluminiu, România a ajuns să recicleze aproape toate deșeurile colectate de populație.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59