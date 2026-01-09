O insulă pustie angajează doi oameni pe o perioadă de 7 luni și asigură mâncare și cazare. Există însă o condiție

Cei care caută un nou loc de muncă și o aventură inedită ar putea fi interesați de o oportunitate unică pe o insulă izolată din Irlanda, deosebit de frumoasă, pe durata primăverii și verii.

Totuși, deși această provocare presupune ca doi oameni să gestioneze cafeneaua locală, există un aspect important de luat în considerare.

Situată în largul coastei Dunquin, lângă Dingle, în Republica Irlanda, se află insula nelocuită Great Blasket. Această insulă pitorească caută în prezent doi lucrători harnici care să preia sarcina de a administra cafeneaua și cazarea pentru turiști.

Ce au de făcut angajații

Cei doi vor trebui să supravegheze trei cabane de vacanță. Rolul include primirea și îngrijirea oaspeților cazați, servirea ceaiului și cafelei, precum și gestionarea activităților zilnice precum curățenia și vopsirea, potrivit publicației Daily Record.

Deși insula nu are locuitori permanenți, cei doi îngrijitori vor fi ocupați pe tot parcursul șederii lor pe Great Blasket. Anunțul de angajare precizează: „Rolul îngrijitorilor este să gestioneze cafeneaua și cele trei cabane de vacanță de pe insula Great Blasket.”

Descrierea continuă cu atribuțiile postului și tipul de candidați căutați: „Aceasta implică întâmpinarea și primirea oaspeților cazați, curățarea și vopsirea celor trei cabane de vacanță, servirea ceaiului, cafelei și a gustărilor vizitatorilor zilnici la cafenea și asigurarea bunei desfășurări a activităților zilnice.”

„Căutăm o echipă harnică, responsabilă și de încredere, cu abilități excelente de relaționare și inițiativă. Vă rugăm să rețineți că nu este un job de vacanță. Sezonul poate fi FOARTE aglomerat și veți fi în picioare pentru majoritatea zilei.”

Singurul impediment al postului

Totuși, descrierea postului avertizează asupra unui impediment major care ar putea afecta angajații pe termen lung. Deși se subliniază că munca poate fi „intensă” atunci când insula devine „foarte aglomerată”, candidații trebuie să ia în considerare că zona are „foarte puține resurse”.

De asemenea, se menționează că vremea poate influența programul de lucru. Perioadele de vreme rea pot conduce la zile libere, deoarece nu se poate naviga, în timp ce patru săptămâni de soare strălucitor pot face ca îngrijitorii să fie extrem de ocupați.

Cei selectați pentru aceste roluri vor lucra de la începutul lunii aprilie până la mijlocul lunii octombrie, însă acest lucru depinde și de condițiile meteorologice. Candidații ideali ar trebui să ajungă pe insulă în ultima săptămână a lunii martie.

Este important de menționat că îngrijitorilor aleși li se vor asigura hrană și cazare, pe lângă salariu, însă achizițiile de produse de igienă personală și alcool nu vor fi incluse în cheltuielile zilnice ale magazinului. La fel ca lucrătorii de anul trecut, candidații vor dormi într-o cameră de deasupra cafenelei și vor avea acces la bucătăria locației.

În plus, descrierea postului precizează că „întreținerea generală” este încurajată dacă o zi liberă apare din cauza vremii nefavorabile.

Insula Great Blasket este recunoscută ca „Zonă Specială de Conservare” și nu a avut locuitori permanenți din 1953. Considerată una dintre cele mai izolate zone vorbitoare de irlandeză din Corca Dhuibhne, insula se întinde pe aproximativ 6,4 km lungime și o suprafață de 4,45 km².

Un alt avantaj al insulei este fauna sălbatică extrem de variată. Vizitatorii insulei Great Blasket au ocazia să admire specii precum delfinii Risso, delfinii comuni și delfinii cu bot gros, precum și rechini pelagici, foci cenușii și balene. Insula găzduiește și o mare varietate de păsări, precum sulițe, puffini, rândunici arctice, cormorani și guillemots.

