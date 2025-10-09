O turistă a murit după ce a căzut de la 70 de metri în munții Tirolului din Austria. Greșeala care i-a adus sfârșitul

Stiri externe
09-10-2025 | 22:37
munti austria
Shutterstock

O drumeție planificată printr-o aplicație s-a transformat într-o tragedie, în munții Tirolului din Austria, scrie Corriere Dell’Alto Adige.

autor
Mihaela Ivăncică

O tânără turistă germană, în vârstă de 25 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproximativ 70 de metri într-o zonă accidentată din apropierea orașului Mayrhofen, în Valea Zillertal din Austria.

Femeia era în vacanță împreună cu partenerul ei, un bărbat de 26 de ani, originar din Bavaria, care a asistat neputincios la accident. Cei doi au plecat de la cazarea lor din Mayrhofen în jurul amiezii, având în plan parcurgerea unui traseu circular prin Stilluptal, cunoscut sub denumirea Harpfner, continuând pe Ginzling Klammstrecke și Dornau, urmând să revină la punctul de plecare.

Traseul a fost ales cu ajutorul unei aplicații pe smartphone, însă acesta nu era nici marcat, nici recunoscut oficial. Cuplul s-a bazat exclusiv pe navigația GPS a telefonului.

Prima parte a drumeției a decurs fără probleme, însă pe măsură ce timpul a trecut, cei doi au ajuns într-o zonă nemarcată, caracterizată prin teren abrupt, acoperit cu plăci de piatră alunecoase și mușchi umed.

Citește și
ceh salvat munte
Turist ceh salvat de pe munte, în Piatra Craiului. A cerut ajutor pe mail și s-a adăpostit într-o tufă de jnepeni

Poliția din Tirol a transmis că cei doi au încercat să urce o pantă abruptă, dar după câțiva metri au realizat că nu pot continua și au decis să se întoarcă. În timp ce se întorceau, tânăra din Berlin și-a pierdut echilibrul, alunecând și căzând aproximativ 70 de metri pe o pantă stâncoasă.

Intervenția echipelor de salvare

Partenerul ei a dat imediat alarma. La fața locului a intervenit o echipă de salvare montană compusă din zece membri ai Bergrettung Mayrhofen, Alpinpolizei și paramedici, susținuți de elicopterul „Heli 4”.

Bărbatul, neputând să coboare până la prietena sa, a fost recuperat cu troliul și transportat nevătămat la Finkenberg.

Tânăra a fost găsită din aer la scurt timp după accident, însă când medicul de urgență a fost coborât la locul căderii, a putut doar să constate decesul. Cauza morții a fost traumatismele multiple.

Operațiunile de salvare au fost însoțite de prezența unei echipe de suport psihologic, care a oferit asistență prietenului victimei, martor direct al tragediei, precum și salvatorilor implicați. În total, la intervenție au participat zece membri ai echipei de salvare montană, un ofițer de poliție montană, două patrule ale stației Mayrhofen și un ofițer al serviciului de investigații.

„Școala altfel”, transformată într-o vacanță costisitoare. Unele școli fac excursii în Dubai sau Las Vegas, de mii de euro

Sursa: Corriere Dell’Alto Adige

Etichete: munte, deces, austria,

Dată publicare: 09-10-2025 22:37

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
Transfăgărășanul a fost închis din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă ajunge deja la 30 de centimetri pe creste
Stiri actuale
Transfăgărășanul a fost închis din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă ajunge deja la 30 de centimetri pe creste

Pe creste de munte, ninsoarea puternică a închis Transfăgărășanul. Stratul de zăpadă măsoară deja 30 de centimetri.

Turist ceh salvat de pe munte, în Piatra Craiului. A cerut ajutor pe mail și s-a adăpostit într-o tufă de jnepeni
Stiri actuale
Turist ceh salvat de pe munte, în Piatra Craiului. A cerut ajutor pe mail și s-a adăpostit într-o tufă de jnepeni

Acțiune dificilă a salvatorilor montani, în Piatra Craiului, în urma unui mesaj SOS primit pe e-mail.

O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”
Stiri actuale
O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”

La munte, stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera au rămas fără curent, după ce furtuna de zăpadă a rupt copaci și i-a prăbușit peste rețeaua electrică.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
Stiri actuale
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

Sunt anunțate ore dificile pentru jumătatea sudică a țării și Capitala, unde vremea s-a înrăutățit brusc. Au intrat în vigoare Coduri portocalii de ninsori la munte și vânt puternic, iar două județe se află sub Cod roșu de ploi abundente până vineri.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28