O turistă a murit după ce a căzut de la 70 de metri în munții Tirolului din Austria. Greșeala care i-a adus sfârșitul

O tânără turistă germană, în vârstă de 25 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la aproximativ 70 de metri într-o zonă accidentată din apropierea orașului Mayrhofen, în Valea Zillertal din Austria.

Femeia era în vacanță împreună cu partenerul ei, un bărbat de 26 de ani, originar din Bavaria, care a asistat neputincios la accident. Cei doi au plecat de la cazarea lor din Mayrhofen în jurul amiezii, având în plan parcurgerea unui traseu circular prin Stilluptal, cunoscut sub denumirea Harpfner, continuând pe Ginzling Klammstrecke și Dornau, urmând să revină la punctul de plecare.

Traseul a fost ales cu ajutorul unei aplicații pe smartphone, însă acesta nu era nici marcat, nici recunoscut oficial. Cuplul s-a bazat exclusiv pe navigația GPS a telefonului.

Prima parte a drumeției a decurs fără probleme, însă pe măsură ce timpul a trecut, cei doi au ajuns într-o zonă nemarcată, caracterizată prin teren abrupt, acoperit cu plăci de piatră alunecoase și mușchi umed.

Poliția din Tirol a transmis că cei doi au încercat să urce o pantă abruptă, dar după câțiva metri au realizat că nu pot continua și au decis să se întoarcă. În timp ce se întorceau, tânăra din Berlin și-a pierdut echilibrul, alunecând și căzând aproximativ 70 de metri pe o pantă stâncoasă.

Intervenția echipelor de salvare

Partenerul ei a dat imediat alarma. La fața locului a intervenit o echipă de salvare montană compusă din zece membri ai Bergrettung Mayrhofen, Alpinpolizei și paramedici, susținuți de elicopterul „Heli 4”.

Bărbatul, neputând să coboare până la prietena sa, a fost recuperat cu troliul și transportat nevătămat la Finkenberg.

Tânăra a fost găsită din aer la scurt timp după accident, însă când medicul de urgență a fost coborât la locul căderii, a putut doar să constate decesul. Cauza morții a fost traumatismele multiple.

Operațiunile de salvare au fost însoțite de prezența unei echipe de suport psihologic, care a oferit asistență prietenului victimei, martor direct al tragediei, precum și salvatorilor implicați. În total, la intervenție au participat zece membri ai echipei de salvare montană, un ofițer de poliție montană, două patrule ale stației Mayrhofen și un ofițer al serviciului de investigații.

