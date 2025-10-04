Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

După o zi cu vânt puternic, în Capitală a urmat o noapte cu ploi torențiale, care au inundat străzile. Traficul a fost dat peste cap, iar cei care au luat autobuzul sau tramvaiul au avut de așteptat în stații. Meteorologii spun că a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă în partea de sud. Asta în timp ce la munte stratul de zăpadă crește.

După ore bune de ploaie torențială, multe zone din Capitală s-au transformat în adevărate lacuri. Traficul a fost dat peste cap, iar pietonii au făcut slalom pe străzile pline de apă.

Reporter: „Nu v-ați udat?”

Femeie: „Am cizme și am ridicat pantalonii, a trebuit să ocolesc, m-am udat la picioare rău.”

Corespondent Știrile ProTV: „Mă aflu pe strada Liviu Rebreanu, iar după cum puteți vedea șoferii merg cu greu prin balta imensă de apă. Este și o stație de autobuz aici, iar apa depășește bordura. De cealaltă parte, în spatele meu puteți vedea două tramvaie care nu mai pot înainta din cauza apei care acoperă șinele.”

Dezastrul lăsat în urmă de furtunile care au lovit Capitala

Apa Nova a primit aseară aproximativ 400 de solicitări, iar peste 100 de muncitori au fost pe teren. Potrivit companiei, s-a depășit cantitatea medie multianuală de precipitații aferentă lunii octombrie.

Se întâmplă după o zi în care vântul a suflat ca turbat. Rafalele au depășit și de 3 ori viteza obișnuită pentru această perioadă.

Zeci de copaci au căzut pe carosabil sau peste mașinile parcate. Pe Podul Basarab, circulația a fost blocată după ce un panou de mari dimensiuni a fost smuls de vânt. Iar elemente de construcție și cabluri electrice au fost desprinse și aruncate pe stradă.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care, sub forța vântului, un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. Șoferul circula pe prima bandă, cu viteză redusă, însă nu a putut evita impactul. Pasagerul a fost rănit ușor.

Corespondent Știrile ProTV: „Ca să înțelegeți cât de puternic bate vântul, uitați-vă la această umbrelă... Nici măcar nu pot să o țin deschisă. Meteorologii spun că intensificările ar putea ajunge până la 90 km/h, suficient cât să rupă copaci sau cabluri electrice.”

Un plop înalt a fost smuls din rădăcini chiar în centrul Capitalei și s-a prăbușit pe trotuar. Iar în Piața Vitan, fațada unei clădiri a fost desprinsă de vânt.

Vântul a lovit cu putere la malul mării

Și la malul mării, vântul a suflat cu putere și a atins la rafală 70 de kilometri pe oră.

Corespondent Știrile ProTV: „Este furtună pe Marea Neagră. Cinci nave așteaptă să intre în port, dar valurile ating în larg 7-8 metri înălțime, iar la mal se sparg valuri de 3-4 metri. Comandanții au fost avertizați să ia toate măsurile de siguranță, astfel încât să nu se întâmple vreo tragedie.”

În Craiova, mai mulți localnici s-au trezit cu apa în case și curți. Inundate au fost și gospodării din județul Olt. Pompierii au intervenit cu motopompe.

Iar într-un cămin al Universității de Vest din Timișoara, apa a intrat în camerele studenților. Acoperișul a fost dat jos în vară, dar lucrările au fost abandonate din lipsă de fonduri.

Șoferii, blocați de ninsori

La munte nu au contenit ninsorile și lapovița.

Corespondent Știrile ProTV: „E iarnă în toată regula, aici, pe platoul Bucegilor. În termometre avem două grade, însă vântul face ca temperatura resimțită să fie mult mai mică.”

Reporter: „Mai înaintați?”

Șofer: „Nu, nu, nu mai mergem.”

Reporter: „Nu aveți cauciucuri de iarnă?”

Șofer: „Avem, dar... sunt de iarnă, dar nu sunt atât de bune.”

A nins viscolit și în Pasul Tihuța. Stratul de zăpadă a atins aproape 3 centimetri. Șoferii au rămas surprinși de peisajul de iarnă autentică.

Șoferiță: „Nu ne așteptam să fie chiar așa deja.”

Reporter: „Nu ați schimbat cauciucurile?”

Șoferiță: „Nu, nu am știut.”

De vină pentru această vreme extremă este un ciclon mediteranean care a adus o masă de aer foarte rece în România.

Oana Păduraru, meteorolog: „Vorbim despre formațiuni ciclonice care tranzitează zona țării noastre, astfel că temperaturile au coborât chiar și cu 10 grade față de o perioadă normală. Într-un interval de aproximativ 24 de ore s-au depășit cantitățile normale pentru întreaga lună octombrie.”

