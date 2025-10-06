Turist ceh salvat de pe munte, în Piatra Craiului. A cerut ajutor pe mail și s-a adăpostit într-o tufă de jnepeni

Turistul care a lansat apelul era rătăcit în zona de creastă și nu mai putea coborî prin zăpada adâncă. Recuperarea lui a durat ore bune, până după lăsarea întunericului.

Turistul care a rămas blocat pe munte este cetățean ceh și a pornit singur în drumeție, echipat cu pantofi din material textil. A urcat pe un versant mai puțin abrupt și a încercat să coboare pe partea stâncoasă a masivului. Când a realizat că o cădere îi poate fi fatală, a încercat să sune după ajutor, dar nu avea semnal la telefon. A reușit, totuși, să trimită un e-mail și a avut noroc că mesajul a fost recepționat. O echipă de 5 salvamontiști din Zărnești s-a mobilizat imediat.

De la 1.600 de metri altitudine, zăpada depășea bocancii, iar mai sus era de un metru. Riscul unei avalanșe nu era exclus.

Între timp, în încercarea de a coborî, turistul pierduse poteca. A fost găsit adăpostit într-o tufă de jnepeni și a primit imediat ajutor. Coborârea a durat ore bune.

Turistul a fost dus la o pensiune, în jurul orei 22, unde a primit hrană și adăpost. A recunoscut că aventura îl putea costa viața.

Reporter: Gabriela Borcea

