Transfăgărășanul a fost închis din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă ajunge deja la 30 de centimetri pe creste

08-10-2025 | 17:46
Pe creste de munte, ninsoarea puternică a închis Transfăgărășanul. Stratul de zăpadă măsoară deja 30 de centimetri.

Octavian Moldovan

Începând cu ora 10, circulația a fost interzisă, în zona înaltă, cuprinsă între Piscu Negru, județul Argeș și Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Drumarii continuă să intervină cu utilajele și speră să redeschidă șoseaua de altitudine, când vremea se va îmbuna.

La peste 2000 de metri altitudine, în munții Făgăraș, e iarnă în toată puterea cuvântului.

Turiști surprinși de vremea rea

Mulți dintre cei care voiau să ajungă aici au făcut cale întoarsă. Câțiva au ajuns totuși la Bâlea Lac, cu telecabina. Printre ei, acești turiști din Spania, care nu știau ce-i așteaptă sus.

Turist: „Am închiriat o mașină din Sibiu, drumul era închis și am luat telecabina. E chiar o surpriză ce e aici!"

zapada balea și transfagarasan
Iarnă în septembrie. Cât de mare este stratul de zăpadă la Bâlea Lac. Drumarii intervin pe Transfăgărășan | FOTO

Reporter: „Nici umbrela nu vă ajută?”
Turist: „Umbrela s-a defectat puțin."

Cei care lucrează în zonă sunt mai pregătiți.

Raluca Câlțea, cabanier: „De regulă făceam proviziile un pic mai târziu dar ne descurcăm așa cum e."

Intervenții dificile ale drumarilor

Drumarii continuă să curețe Transfăgărășanul, dar viscolul le zădărnicește eforturile. Nu renunță totuși la ideea de a permite din nou circulația pe aici, când condițiile meteo vor fi favorabile.

Alain Bălău, meteorolog: „Din păcate am fost surprinși de un episod de iarnă prematur în această perioadă, un strat de zăpadă de 26 de cm cu un ușor transport de zăpadă ceea ce a dus și la închiderea a Transfăgărășanului pe o perioadă nedeterminată, dar nu definitiv."

Până atunci, mașinile au acces doar până la Bâlea Cascadă.

Turist: „Vom întoarce și mergem în altă parte.”
Reporter: „Știați de drum? Că e închis?”
Turist: „Nu, nu știam."

Chiar și pe drumurile de la poalele muntelui, mașinile trebuie echipate cu anvelope de iarnă.

Sursa: Pro TV

08-10-2025 17:33

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
