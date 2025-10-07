O româncă de 64 de ani a fost ucisă în bătaie de partenerul ei cu 20 de ani mai mic, în Italia. „Ea a țipat după ajutor”

Tragedie într-un oraș din Sicilia. O româncă a fost ucisă în bătaie de partenerul ei, în apartamentul în care locuiau împreună. Bărbatul a fost reținut luni pentru omor.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Crima a avut loc în orașul Gela. Din primele informații, între victima de 64 de ani și partenerul ei, de 40 de ani, ar fi început o ceartă aprinsă după ce individul a venit beat acasă.

Silvia Dumitrescu, președinte Asociația Femeilor românce din Italia: „Pare că nu mergea relația foarte bine, nu doar o dată s-au auzit discuții. A ucis-o în bătaie, este cumplit. Ea a țipat după ajutor, destul de târziu au intervenit vecinii și au chemat carabinieri”.

Bărbatul a fugit de la locul faptei, dar dovezile l-au dat de gol.

Crina Suceveanu, jurnalistă din Sicilia: „El a fost interogat, iar în baza dovezilor obținute și după rezultatul autopsiei el a fost reținut."

Dacă va fi găsit vinovat, românul riscă închisoare pe viață, potrivit legii din Peninsulă.

