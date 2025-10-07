O româncă de 64 de ani a fost ucisă în bătaie de partenerul ei cu 20 de ani mai mic, în Italia. „Ea a țipat după ajutor”

Stiri externe
07-10-2025 | 07:42
×
Codul embed a fost copiat

Tragedie într-un oraș din Sicilia. O româncă a fost ucisă în bătaie de partenerul ei, în apartamentul în care locuiau împreună. Bărbatul a fost reținut luni pentru omor.

 

autor
Elena Bejinaru

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Crima a avut loc în orașul Gela. Din primele informații, între victima de 64 de ani și partenerul ei, de 40 de ani, ar fi început o ceartă aprinsă după ce individul a venit beat acasă.

Silvia Dumitrescu, președinte Asociația Femeilor românce din Italia: „Pare că nu mergea relația foarte bine, nu doar o dată s-au auzit discuții. A ucis-o în bătaie, este cumplit. Ea a țipat după ajutor, destul de târziu au intervenit vecinii și au chemat carabinieri”.

Bărbatul a fugit de la locul faptei, dar dovezile l-au dat de gol.

Citește și
fabrica auto
România întrece Ungaria și Italia la producția de mașini. Este al șaselea cel mai mare producător auto din UE

Crina Suceveanu, jurnalistă din Sicilia: „El a fost interogat, iar în baza dovezilor obținute și după rezultatul autopsiei el a fost reținut."

Dacă va fi găsit vinovat, românul riscă închisoare pe viață, potrivit legii din Peninsulă.

Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie. Sistemul practicat acum

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, sicilia, româncă ucisă,

Dată publicare: 07-10-2025 07:42

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Italia face presiuni asupra SUA pentru a evita majorarea tarifelor la paste. Exporturile italiene ar putea fi grav afectate
Stiri externe
Italia face presiuni asupra SUA pentru a evita majorarea tarifelor la paste. Exporturile italiene ar putea fi grav afectate

Autorităţile de la Roma colaborează cu Comisia Europeană pentru a face presiuni asupra Statelor Unite, astfel încât Washingtonul să îşi revizuiască intenţia de a impune un tarif antidumping suplimentar la importurile de paste.

România întrece Ungaria și Italia la producția de mașini. Este al șaselea cel mai mare producător auto din UE
Stiri Economice
România întrece Ungaria și Italia la producția de mașini. Este al șaselea cel mai mare producător auto din UE

România s-a situat pe locul șase în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2025, deși producția auto a înregistrat o scădere.

Proteste masive în Italia după ce Israelul a arestat activiști care duceau ajutoare în Gaza. Ciocniri cu poliția
Stiri externe
Proteste masive în Italia după ce Israelul a arestat activiști care duceau ajutoare în Gaza. Ciocniri cu poliția

Sute de mii de oameni au mărşăluit prin centrul Romei, în cea de-a patra zi consecutivă de proteste în Italia, de când Israelul a interceptat o flotilă internaţională care încerca să livreze ajutoare în Gaza şi a reţinut activiştii acesteia.

O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac
Stiri externe
O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac

O româncă de 46 de ani a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce controlorii au descoperit că avea ascunse în corpul ei aproape 1,4 kilograme de droguri. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic.

„Era diabolică”. O femeie din Galați, condamnată în Italia pentru că a jefuit-o pe bătrâna pe care o îngrijea
Stiri actuale
„Era diabolică”. O femeie din Galați, condamnată în Italia pentru că a jefuit-o pe bătrâna pe care o îngrijea

O româncă din Galați, plătită să îngrijească o bătrână în Italia, a fost condamnata definitiv la închisoare de judecătorii din peninsulă.

Recomandări
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România
Stiri Politice
Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28