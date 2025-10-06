România întrece Ungaria și Italia la producția de mașini. Este al șaselea cel mai mare producător auto din UE

06-10-2025 | 08:17
fabrica auto
România s-a situat pe locul șase în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2025, deși producția auto a înregistrat o scădere.

Conform raportului semestrial al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele șase luni, UE a produs 5,9 milioane de autoturisme în fabrici răspândite în aproximativ jumătate din statele membre.

Producția totală auto din Uniunea Europeană a scăzut în ultimii doi ani, cu 2,8% față de 2024 și cu 8,3% față de 2023, ca urmare a schimbărilor legislative stricte și evoluțiilor în preferințele consumatorilor. Cu toate acestea, unele țări mari producătoare au înregistrat creșteri recente, indicând o posibilă redresare în anul următor, arată profit.ro.

Liderul producției europene

Germania rămâne liderul incontestabil al producției europene, cu 2,1 milioane de vehicule în prima jumătate a anului, o creștere de 4,4% comparativ cu anul precedent. Germania deține peste o treime din producția totală europeană, susținută de giganții VW Group, BMW Group, Mercedes-Benz și Opel.

Pe locurile următoare s-au clasat Spania, care a produs 934.414 vehicule, dar cu o scădere de 12%, Cehia și Slovacia, care au realizat împreună 1,3 milioane de unități, Cehia cu o reducere de 5,3% în producție și Slovacia cu o creștere de 8,5%. Franța încheie top 5, cu o producție în creștere de 11,2% față de 2024.

oameni in masina
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa

România a realizat o producție de 235.561 autoturisme în prima jumătate a anului, o scădere de 6,5% față de anul precedent, adică peste 17.000 de unități mai puține. Această scădere se datorează cererii mai mici pentru anumite modele și anulării Programului Rabla, care ar fi favorizat un plus de 10.000 de autovehicule produse.

România este în primele 6 luni din 2025 peste state cu mult mai multe uzine auto, precum Ungaria (218.823 de autoturisme) și Italia (136.229), care au înregistrat scăderi sistematice în ultimii ani, mai scrie sursa citată.

În total, incluzând și vehiculele comerciale, România a produs 284.216 unități, cu o scădere de 2,8% față de 2024. Uzina Dacia de la Mioveni a produs 157.206 vehicule (-7,5%), iar Ford Otosan de la Craiova 127.010 vehicule (+3,7%). Modelele Dacia Duster, Dacia Bigster, Sandero și Logan domină producția, cu volume mari pentru piața locală.

