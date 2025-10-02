„Era diabolică”. O femeie din Galați, condamnată în Italia pentru că a jefuit-o pe bătrâna pe care o îngrijea

O româncă din Galați, plătită să îngrijească o bătrână în Italia, a fost condamnata definitiv la închisoare de judecătorii din peninsulă.

Femeia are de executat 4 ani și trei luni, pentru că, spun magistrații, i-a luat pensionarei casa și economiile - cel puțin 300.000 de euro. Anchetatorii italieni au dovezi că românca a determinat-o pe victimă să semneze o procură prin care a primit acces la conturile ei.

Femeia a plecat în urmă cu zece ani în Italia, unde s-a angajat la o familie din regiunea Piemont. Trebuia să aibă grijă doi soți trecuți de 70 de ani.

Doi ani mai târziu, bătrânul a murit, iar românca a rămas să o îngrijească pe văduvă și a convins-o să vină la Tulcea. Atunci a început calvarul.

Crina Suceveanu, jurnalistă româncă din Italia: "A făcut-o să semneze o procură generală prin care îi dădea toate puterile. I-a administrat contul bancar, acțiunile, casa..."

În 2022, românca a dus-o pe bătrână înapoi în Italia. Starea de sănătate a femeii se deteriora și avea nevoie de îngrijire medicală.

A fost momentul în care Giussepina Marcovecchio s-a plâns medicilor care o îngrijeau. Doctorii i-au anunțat imediat pe carabinieri.

Într-o mărturie cutremurătoare, victima povestește că a fost practic sub controlul total al îngrijitoarei.

Giussepina Marcovecchio, victima: "Era atât de rea, diabolică chiar, că nu îmi venea să cred. De ce m-a dus în România, nu am înțeles, eu am mers pentru că nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Făceam tot ce îmi spunea ea. Casa îmi era controlată de ea, la fel și conturile”.

După un lung proces, anul acesta, Curtea de Casație din Torino a decis că românca va sta în spatele gratiilor 4 ani și trei luni pentru infracțiunea de "înșelare a persoanei vulnerabile".

Anchetatorii au stabilit că femeia a profitat de starea de depresie pensionarei și i-a golit conturile din care a luat peste 300.000 de euro.

Totuși, spune George Isac, jurist român din peninsulă, magistrații au dat dovadă de clemență.

George Isac, jurist român din Torino: „Pedeapsa în Italia, pentru o astfel de faptă, este cuprinsă între 4 și 10 ani”.

Românca se află acum, după gratii, într-un penitenciar din Italia. În România, foștii ei vecini sunt șocați de poveste.

Femeie: "N-am mai văzut-o demult. M-am întâlnit cu ea-n lift, când veneam la mama mea."

Anchetatorii italieni au pus sechestru pe toate bunurile româncei, inclusiv pe cele din țară.

Însă, potrivit presei italiene, întreaga avere a pensionarei italiene s-a pierdut, iar posibilitățile de recuperare sunt extrem de mici.

