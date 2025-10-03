O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac

O româncă de 46 de ani a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce controlorii au descoperit că avea ascunse în corpul ei aproape 1,4 kilograme de droguri. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic.

Românca lucra ca vânzătoare ambulantă de haine și era stabilită în Italia din 2013. Ea se îmbarcase spre oraşul italian Alghero. A fost selectată pentru control în urma unei semnalări transmise de autorităţile belgiene prin Direcţia Antifraudă din Roma, scrie publicația Il Messaggero.

Femeia nu avea bagaj de cală, părea agitată și a explicat controlorilor că se duce la rude, dar a oferit și „justificări generale și contradictorii” cu privire la călătorie.

Suspiciunile vameșilor au fost confirmate după ce au fost efectuate mai multe radiografii, care au arătat că femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic învelite în bandă adezivă.

Analiza a arătat că acestea conțineau heroină, cu o greutate totală de 1.393 de grame.

După expulzarea pachetelor, drogurile au fost confiscate, iar pasagera a fost arestată și dusă în închisoare la Bergamo.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













