Proteste masive în Italia după ce Israelul a arestat activiști care duceau ajutoare în Gaza. Ciocniri cu poliția

Stiri externe
05-10-2025 | 07:40
protest italia
Getty

Sute de mii de oameni au mărşăluit prin centrul Romei, în cea de-a patra zi consecutivă de proteste în Italia, de când Israelul a interceptat o flotilă internaţională care încerca să livreze ajutoare în Gaza şi a reţinut activiştii acesteia.

autor
Lorena Mihăilă

Oamenii, purtând pancarte şi steaguri şi scandând „Palestina liberă” şi alte sloganuri, au defilat pe lângă Colosseum, participând la un marş care, potrivit organizatorilor, a atras peste 1 milion de oameni, în timp ce poliţia a estimat numărul participanţilor la aproximativ 250.000, scrie Reuters.

„Sunt aici împreună cu mulţi alţi prieteni, deoarece consider că este important ca noi toţi să ne mobilizăm individual”, a declarat Francesco Galtieri, un muzician în vârstă de 65 de ani din Roma.

„Dacă nu ne mobilizăm cu toţii, atunci nimic nu se va schimba”, a spus el.

Protestul, desfăşurat sub un soare strălucitor, a fost paşnic, la el participând studenţi, copii şi vârstnici. De asemenea, au fost afişate cel puţin un banner care saluta atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului şi au fost intonate scandări anti-israeliene.

Ciocniri cu poliția

La sfârşitul marşului, aproximativ 200 de persoane s-au separat şi s-au ciocnit cu ofiţerii în echipament anti-revoltă în apropierea bazilicii Sfânta Maria Majoră, a declarat poliţia. Ofiţerii au răspuns cu gaze lacrimogene şi un tun de apă.

Protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov şi au incendiat o maşină de poliţie, a informat agenţia de ştiri AGI. Mai devreme, un martor Reuters a văzut poliţia imobilizând, încătuşând şi luând cu ei pe unii dintre suspecţii de revoltă.

De când Israelul a început să blocheze flota miercuri seara, au izbucnit proteste în toată Europa şi în alte părţi ale lumii, dar în Italia acestea au avut loc zilnic, în mai multe oraşe.

Vineri, sindicatele au convocat o grevă generală în sprijinul flotei, cu demonstraţii în toată ţara care au atras peste 2 milioane de oameni, au declarat organizatorii.

Ministerul de Interne a estimat participarea la aproximativ 400.000 de persoane. Guvernul de dreapta al Italiei a criticat protestele.

Sâmbătă, prim-ministrul Giorgia Meloni a acuzat protestatarii de graffiti insultător care a apărut pe o statuie a defunctului papă Ioan Paul al II-lea din faţa gării principale din Roma, unde grupurile pro-palestiniene au organizat un pichet de protest.

„Ei spun că ies în stradă pentru pace, dar apoi insultă memoria unui om care a fost un adevărat apărător şi constructor al păcii. Un act ruşinos comis de oameni orbiţi de ideologie”, a declarat ea într-un comunicat.

Israelul a lansat ofensiva asupra Gazei după ce militanţii Hamas au organizat un atac transfrontalier pe 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de persoane şi luând 251 de persoane ostatici, potrivit datelor israeliene.

De atunci, ofensiva Israelului a ucis peste 67.000 de palestinieni, potrivit autorităţilor sanitare din Gaza, şi a expus Israelul la acuzaţii de genocid, pe care ţara le-a respins cu tărie.

Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Sursa: News.ro

Etichete: protest, italia, Palestina,

Dată publicare: 05-10-2025 07:40

