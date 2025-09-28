O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința”

O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1.400 de kilometri împreună cu cei doi copii pentru a vota la alegerile parlamentare, la secția organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău.

Claudia Alionescu

Distanța nu oprește dorința de a face auzită vocea cetățenilor noștri! Ana, stabilită în China de peste 10 ani, a parcurs aproape 1.400 km, din Changsha până la Beijing, împreună cu copilașii săi, pentru a-și exercita dreptul la vot. Exemplul Anei este o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară. Ea demonstrează că, indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă. Le mulțumim tuturor celor care, asemenea Anei, depășesc distanțele pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează și fiecare gest de responsabilitate inspiră!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice, alături de imagini ale tinerei femei.

Alegerile pentru cei 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova, unicul organ legislativ al țării, au loc duminică.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe listele electorale (adică puțin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, deoarece soarta acestei mici țări este considerată esențială pentru viitorul Europei și are valoare de simbol în confruntarea dintre Occident și ambițiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se poartă pe terenul războiului hibrid.

News.ro

