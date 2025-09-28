Alegerile din Republica Moldova. ”Primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa”

Stiri actuale
28-09-2025 | 07:33
alegeri moldova

Astăzi au loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cel puțin la vecinii de peste Prut și la noi, urnele tocmai ce s-au deschis.

 

autor
Robert Hoară

Vorbim de un scrutin considerat decisiv pentru viitorul țării, cu o miză uriașă și pentru Europa de Est. Rezultatul va trasa parcursul Republicii Moldova fie într-o direcție europeană, fie sub influența Rusiei.

Ultimele săptămâni au fost marcate de acuzații de ingerință și campanii de dezinformare.

În diaspora vor fi deschise 301 secții de votare, iar mii de moldoveni stabiliți peste hotare sunt așteptați la urne.

În România, țara cu cea mai numeroasă comunitate, secțiile de vot s-au deschis la ora 7 dimineața.

Citește și
Alegeri Moldova 2025
Chișinăul se pregătește pentru cele mai grave scenarii în ziua alegerilor: blackout, alerte cu bombă și atacuri cibernetice

În România, cetățenii moldoveni vor putea vota în 23 de secții. Cele mai multe sunt la București – 5 la număr. Este pentru prima dată când în Capitală sunt deschise atât de multe secții de votare.

La Iași vor fi 3 secții, iar la Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara câte 2. Alte orașe în care moldovenii vor putea merge la vot sunt Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș – câte o secție în fiecare.

Programul secțiilor este între orele 7 și 21, ora locală. Alegătorii pot merge la urne cu buletinul, cartea de identitate provizorie sau pașaportul moldovenesc, chiar și expirat. Nu sunt acceptate pașapoartele diplomatice sau de serviciu și nici alte documente de identitate străine.

Expert: Partidele pro-ruse nu au nimic de oferit, în afară de minciuni

Votul este permis o singură dată, iar cei care încearcă să voteze de două ori riscă sancțiuniși dosar penal.Alegătorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți până în ziua scrutinului.

În competiția electorală s-au înscris 15 partide, trei blocuri politice și patru candidați independenți. Totuși, sondajele arată că doar patru formațiuni au șanse reale de a intra în Parlament.

Valeriu Pașa, președintele think-thank-ului Watchdog: ”Cel puțin 40% din voturi vor merge către partidele care sprijină deschis Rusia și care și-au construit imaginea politică și atractivitatea prin intermediul propagandei ruse. Mă refer la toate acele mesaje geopolitice false împotriva Occidentului, precum și la minciunile despre situația internă din Moldova. Pentru că aceste partide nu pot oferi nimic altceva”.

Între timp, Uniunea Europeană a avertizat din nou că Republica Moldova este ținta unei campanii de dezinformare fără precedent, orchestrată de Rusia în perioada premergătoare scrutinului.

Ursula von der Leyer: ”Există dovezi copleșitoare și foarte clare că are loc o interferență masivă. Important este să creăm transparență. Asta facem – să arătăm oamenilor. Faceți-vă propria alegere, alegeți pe cel mai bun pentru voi și pentru viitorul vostru. Trebuie să fie foarte clar că Moldova are sprijinul nostru pentru a rămâne o democrație independentă, cu dreptul la vot liber, secret și corect. Este foarte clar că există un sprijin deplin pentru Moldova în efortul de a ține la distanță această ingerință străină”.

Ben Scott, director Reset Tech: ”Nu e surprinzător, pentru că Moldova are alegeri critice, inclusiv votul privind orientarea către Uniunea Europeană. Este, într-un fel, primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa”.

Astfel, Republica Moldova are de-a face cu unele dintre cele mai importante alegeri parlamentare din istoria sa recentă. Scrutinul de duminică nu înseamnă doar alegerea unui nou Parlament, ci și stabilirea direcției pe care țara o va urma în anii următori.

Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene: ”Moldova a stabilit un parcurs clar către aderarea la Uniunea Europeană. Prin urmare, Rusia privește aceste alegeri ca pe o bătălie finală, de unde și miza foarte mare”.

De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, sectii de votare, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 07:33

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european
Stiri Politice
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.

Chișinăul se pregătește pentru cele mai grave scenarii în ziua alegerilor: blackout, alerte cu bombă și atacuri cibernetice
Stiri externe
Chișinăul se pregătește pentru cele mai grave scenarii în ziua alegerilor: blackout, alerte cu bombă și atacuri cibernetice

Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul posibile întreruperi de curent, alerte false și violențe în ziua alegerilor.

Maia Sandu, la ZDF: ”Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”
Stiri externe
Maia Sandu, la ZDF: ”Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”

Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.

ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara
Stiri externe
ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara

Rusia folosește o strategie extrem de sofisticată pentru destabilizarea și preluarea puterii în Republica Moldova, unde plănuiește chiar și proteste violente după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, se arată într-o analiză ISW.

Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
Stiri externe
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova

Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28