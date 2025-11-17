O femeie și cei doi copii ai săi au murit în timpul unei vacanțe în Istanbul. Ce au făcut cu puțin timp înainte de tragedie

Stiri externe
17-11-2025 | 21:45
familie turcia
FOTO: newsX

O mamă și cei doi copii ai săi au murit în Turcia, după ce au mâncat la tarabele stradale din Istanbul. Familia s-a îmbolnăvit grav la hotel, unde au ajuns după o zi în care gustaseră preparatele locale, scrie The Sun.

autor
Mihaela Ivăncică

Aceștia au fost transportați de urgență la spital, însă mama, Cigdem Bocek (27 de ani), și copiii ei, Masal (3 ani) și Kadir (6 ani), au fost declarați decedați. Tatăl, Servet (38 de ani), a supraviețuit, dar se află în stare critică în spital.

Familia, originară din Germania, ajunsese la Istanbul pe 9 noiembrie și petrecuse zilele următoare vizitând obiectivele turistice și degustând specialitățile turcești din restaurantele locale. Marți, aceștia s-au deplasat în cartierul Beșiktaș, în nord-estul orașului, unde au încercat popularul snack stradal „midye”, scoici umplute servite reci cu lămâie.

Ulterior, au comandat mai multe feluri la un restaurant, printre care „kokoreç”, preparat din intestine de vițel, și „tavuk tantuni”, un wrap turcesc cu pui. Familia s-a răsfățat și cu rahat turcesc de la un magazin din Fatih, înainte de a se întoarce la hotel.

Vacanță de coșmar în Istanbul

La scurt timp, copiii au început să aibă greață severă și vărsături, iar părinții i-au dus urgent la spital, însă aceleași simptome i-au afectat și pe ei.

Parchetul General din Istanbul a demarat o anchetă amplă și a reținut șapte persoane, inclusiv vânzătorii stradali. Probe prelevate de la tarabele și restaurantele vizitate sunt analizate de Institutul de Medicină Legală, iar corpurile au fost supuse autopsiei pentru a stabili cauza exactă a deceselor.

Bunicul copiilor a cerut clarificări și a întrebat dacă alte persoane au fost afectate. De asemenea, alți doi turiști cazați în același hotel au fost spitalizați sâmbătă, prezentând simptome similare, potrivit ziarului BirGün.

Tragedia readuce în atenție o serie de cazuri recente de toxiinfecții alimentare în Europa, apărute în timpul vacanțelor.

Sursa: The Sun

Etichete: vacanta, Turcia, istanbul, turisti, decese,

Dată publicare: 17-11-2025 21:45

