O nouă atracție pe litoral îi aduce pe turiști la Constanța. Edificiul roman cu mozaic poate fi vizitat din nou după trei ani

La malul mării, soarele și temperaturile plăcute de toamnă i-au convins pe turiști să facă o plimbare pe plajă ori pe faleza Cazinoului. Unii mai curajoși au încercat chiar și apa mării.

În plus, de sâmbătă, poate fi vizitat și edificiul Roman cu Mozaic, redeschis după trei ani de restaurare.

Cer senin și până la 16 grade Celsius au fost pe litoral. Câțiva turiști francezi au venit să vadă noua față a Cazinoului.

Turist: „În București era vremea urâtă și am văzut pe internet că aici e însorit. Cazinoul e frumos, am văzut pe internet că a fost refăcut recent.”

Unii mai curajoși s-au scăldat în mare. Apa nu are mai mult de 14 grade.

Turist: „Avem și soare, nu e rece.”

Turiștii au vrut să vadă și Edificiul Roman cu Mozaic, restaurat timp de trei ani cu cinci milioane de euro.

Vechi de peste 1.700 de ani, mozaicul se întinde pe aproape 2.000 de metri pătrați.

Vizitatorii au putut admira impresionanta pardoseală cu mozaic ce spune povestea antică a Tomisului.

Femeie: „Este o lucrare încântătoare, am mai fost și înainte, dar mi se pare că lucrările de conservare și restaurare sunt impresionante.”

Irina Sodoleanu, cercetător Muzeul de Istorie Constanța: „Au scos la lumină culorile reale ale pietricelelor, ale teserelor care alcătuiesc imaginile cuprinse de mozaic. Ne-au arătat o altă față a acestuia după atâția ani de la descoperirea sa. Putem să observăm acum detalii de nuanțe, de tonuri de culoare, pe care înainte, în ultimii ani, nici nu ne trecea prin gând că le putem vedea.”

Edificiul Roman cu Mozaic se află în centrul vechi al Constanței și poate fi vizitat gratuit până la sfârșitul anului.

