O nouă atracție pe litoral îi aduce pe turiști la Constanța. Edificiul roman cu mozaic poate fi vizitat din nou după trei ani

Stiri Diverse
15-11-2025 | 19:56
×
Codul embed a fost copiat

La malul mării, soarele și temperaturile plăcute de toamnă i-au convins pe turiști să facă o plimbare pe plajă ori pe faleza Cazinoului. Unii mai curajoși au încercat chiar și apa mării.

autor
Yvette Mîrza

În plus, de sâmbătă, poate fi vizitat și edificiul Roman cu Mozaic, redeschis după trei ani de restaurare.

Cer senin și până la 16 grade Celsius au fost pe litoral. Câțiva turiști francezi au venit să vadă noua față a Cazinoului.

Turist: „În București era vremea urâtă și am văzut pe internet că aici e însorit. Cazinoul e frumos, am văzut pe internet că a fost refăcut recent.”

Unii mai curajoși s-au scăldat în mare. Apa nu are mai mult de 14 grade.

Citește și
litoral
Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete

Turist: „Avem și soare, nu e rece.”

Turiștii au vrut să vadă și Edificiul Roman cu Mozaic, restaurat timp de trei ani cu cinci milioane de euro.

Vechi de peste 1.700 de ani, mozaicul se întinde pe aproape 2.000 de metri pătrați.

Vizitatorii au putut admira impresionanta pardoseală cu mozaic ce spune povestea antică a Tomisului.

Femeie: „Este o lucrare încântătoare, am mai fost și înainte, dar mi se pare că lucrările de conservare și restaurare sunt impresionante.”

Irina Sodoleanu, cercetător Muzeul de Istorie Constanța: „Au scos la lumină culorile reale ale pietricelelor, ale teserelor care alcătuiesc imaginile cuprinse de mozaic. Ne-au arătat o altă față a acestuia după atâția ani de la descoperirea sa. Putem să observăm acum detalii de nuanțe, de tonuri de culoare, pe care înainte, în ultimii ani, nici nu ne trecea prin gând că le putem vedea.”

Edificiul Roman cu Mozaic se află în centrul vechi al Constanței și poate fi vizitat gratuit până la sfârșitul anului.

Peste un milion de leduri cu energie din bio-combustibili luminează grădina botanică Kew din Londra. Perspectivă uimitoare

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, turisti, plimbari,

Dată publicare: 15-11-2025 18:38

Articol recomandat de sport.ro
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Citește și...
„Via Dobrogeana”, un proiect inspirat din succesul „Via Transilvanica”, care leagă Galațiul de Delta Dunării și de litoral
Stiri Diverse
„Via Dobrogeana”, un proiect inspirat din succesul „Via Transilvanica”, care leagă Galațiul de Delta Dunării și de litoral

În România, un nou proiect, inspirat de succesul „Via Transilvanica”, prinde contur: „Via Dobrogeana”.

Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete
Stiri Turism
Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete

Pe litoral, vremea a fost splendidă și pentru câteva ore a revenit atmosfera de vară. Soarele a strălucit și vântul a adiat ușor, astfel că plajele s-au animat și unii curajoși au făcut o baie în mare.

Vântul puternic a scos pe apă pasionații de sporturi extreme. Iubitorii de kitesurfing au făcut spectacol pe litoral
Stiri Diverse
Vântul puternic a scos pe apă pasionații de sporturi extreme. Iubitorii de kitesurfing au făcut spectacol pe litoral

Pe litoral, vremea este neașteptat de frumoasă, așa că mulți oameni au făcut ieri o plimbare pe plajă, ori au savurat o cafea la terasă.

Recomandări
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28