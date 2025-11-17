„Bijuteria ascunsă” a Romei pe care mulți turiști o ratează. Acolo a fost filmată o scenă a unui film de succes

Milioane de turiști care aleg Italia vizitează de obicei Coloseumul și Capela Sixtină. Însă foarte puțini ajung la una dintre atracțiile exclusiviste ale Romei.

Este vorba despre Palazzo Colonna, una dintre cele mai vechi și mai mari locuințe private din Cetatea Eternă.

În centrul Romei se află Palazzo Colonna, o bijuterie arhitecturală formată din patru aripi construite de-a lungul a cinci secole.

Palatul impresionează prin suprapunerea armonioasă a unor stiluri arhitecturale diferite, fiecare epocă lăsându-și amprenta. De mai bine de opt sute de ani, locul a aparținut aceleiași familii nobiliare.

Trisha Thomas, Associated Press: „Această casă-muzeu, cum mai este cunoscut palatul, aparține nobilei familii Colonna, iar Don Prospero Colonna locuiește încă într-o parte a palatului împreună cu familia sa. Fiind unul dintre cele mai exclusiviste locuri din Roma, ei permit accesul unui număr foarte mic de vizitatori pentru a vedea operele de artă.”

Ușile palatului se deschid doar pentru câteva ore, vinerea și sâmbăta dimineața, și numai pentru grupuri mici, de cel mult zece persoane. Cei care pășesc în galerie sunt copleșiți.

Patrizia Piergiovanni, director galeria Colonna: „Farmecul palatului este strâns legat de familie, iar tot familia a fost cea care a stabilit stilul: de la alegerea celor mai importanți artiști pentru decoruri permanente și fresce, până la tipurile de mobilier. Nimic nu este întâmplător, totul e simetrie și armonie.”

Pentru mulți vizitatori, galeria pare familiară. Asta pentru că aici a fost filmată scena finală din filmul „Vacanță la Roma”, pelicula din 1953 cu Audrey Hepburn și Gregory Peck.

Patrizia Piergiovanni, director galeria Colonna: „În perioada în care s-a filmat «Vacanță la Roma», chiar bunica, principesa Isabella, a fost cea care a dat autorizația. Autorizația a venit într-un moment în care Roma renaștea după cel de-Al Doilea Război Mondial. De aceea, filmul te plimbă prin oraș și redă acel sentiment de bucurie care revenea, treptat, după anii întunecați ai războiului.”

Publicul restrâns are acces în Galeria Colonna, o adevărată bijuterie a barocului roman, și în apartamentele care adăpostesc colecțiile de artă ale familiei.

Între coloane de marmură și candelabre scânteietoare se află capodopere semnate de artiști italieni și străini din secolele XV și XVI, între care Tintoretto și Veronese.

