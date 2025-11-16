Momente de panică într-o pensiune din Delta Dunării. Flăcările au cuprins acoperișul, iar peste 40 de persoane, evacuate

16-11-2025 | 19:33
Panică într-o pensiune plină cu turiști din Mahmudia, în Delta Dunării. Acoperișul clădirii, care include și un restaurant, a fost cuprins de flăcări. Patruzeci și șase de persoane, printre care cinci copii, au reușit să iasă la timp din interior.

Marius Grama

Patronul are arsuri minore și a primit îngrijiri medicale. În jurul orei 19:30, oamenii au simțit un miros puternic de fum. Turiștii au ieșit rapid din clădire, împreună cu angajații pensiunii.

Din interior, pompierii au scos aproximativ 20 de butelii de mare capacitate, folosite pentru centrala termică. Singura persoană rănită a fost patronul pensiunii.

Daniel Năstase, ISU Delta, Tulcea: „A prezentat câteva arsuri minore la membrele superioare, acestuia acordându-i-se primul ajutor de către Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea, însă a refuzat transportul la spital.”

Pagubele materiale sunt semnificative.

Acoperișul a ars pe o suprafață de 250 de metri pătrați, împreună cu podul și cinci camere de la ultimul etaj.

Flăcările ar fi izbucnit de la un scurtcircuit produs la un cablu electric defect.

Pensiunea avea autorizație de securitate la incendiu.

Sursa: Pro TV

incendiu, delta dunarii, pensiune

Dată publicare: 16-11-2025 19:07

