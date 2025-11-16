O pensiune plină de turiști a luat foc la Mahmudia. „Bomba” evacuată de la centrala termică

Panică, sâmbătă seară, într-o pensiune plină cu turiști din Mahmudia, în Delta Dunării. Acoperișul clădirii, care include și un restaurant, a fost cuprins de flăcări, iar oamenii au sunat imediat la 112.

46 de persoane, printre care 5 copii, au reușit să iasă la timp din interior. Patronul are arsuri minore și a primit îngrijiri medicale.

Turiștii au fost cei care au simțit un miros puternic de fum și au dat alarma în jurul orei 19:30.

Oamenii au reușit să iasă din clădire și au văzut cum acoperișul ardea. Imediat, la fața locului au ajuns pompierii.

26 de adulți și 5 copii au reușit să se autoevacueze. La fel și 15 oameni care deserveau pensiunea.

Militarii au scos din interior aproximativ 20 de butelii de mare capacitate, folosite pentru centrala termică.

Disperat, patronul pensiuni s-a luptat să mai salveze ce a putut.

Sg. maj. Daniel Năstase, ISU Delta, Tulcea: „Administratorul pensiunii a prezentat câteva arsuri minore la membrele superioare, acestuia acordându-i-se primul ajutor de către Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea, însă a refuzat transportul la spital.”

Din fericire, nu există alte victime, însă pagubele materiale sunt semnificative. Acoperișul a ars pe o suprafață de 250 de metri pătrați, împreună cu podul și 5 camere de la ultimul etaj. Flăcările ar fi izbucnit de la un scurtcircuit produs la un cablu electric defect. Pensiunea avea autorizație de securitate la incendiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













