O femeie din SUA care a fost arestată de 100 de ori a lovit mortal cu mașina un artist nominalizat la Grammy. FOTO

Stiri externe
11-12-2025 | 10:01
accident sua
Hopkinton Police Department

O femeie din Rhode Island (SUA) a lovit mortal cu mașina un muzician nominalizat la Grammy în timp ce acesta își plimba câinii. Autoritățile au dezvăluit că șoferița avea peste 100 de arestări anterioare.

autor
Mihaela Ivăncică

Roderick MacLeod, în vârstă de 70 de ani, își plimba câinii pe stradă când a fost lovit mortal de un SUV, scrie The Independent.

Șoferița, Shannon Godbout, în vârstă de 41 de ani, a avariat doi stâlpi de telefonie înainte de a-l lovi pe MacLeod, care se plimba pe acostament cu câinii.

MacLeod era cunoscut ca basist în Richmond și fusese nominalizat la Grammy în anii ’80, ca membru al trupei de jump-blues și swing Roomful of Blues.

Citește și
accident calea calarasi
Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing
accident sua

Victima a fost transportată la Rhode Island Hospital, unde a decedat din cauza rănilor suferite.

„Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia domnului MacLeod în aceste momente dificile, după acest incident tragic”, a transmis poliția pe Facebook.

La locul accidentului, Godbout a fost prinsă cu droguri ilegale și materiale folosite pentru distribuția acestora. Ea a fost arestată și dusă sub escortă la spital, unde a rămas și luni seara.

Godbout este acuzată de conducere periculoasă soldată cu deces și de posesie de droguri cu intenția de distribuire, iar poliția nu exclude formularea altor acuzații.

Shannon Godbout are un istoric criminal vast, cu peste 100 de arestări – opt în Hopkinton – și 40 de amenzi de circulație, dintre care șapte tot de la aceeași secție. Majoritatea cazurilor s-au încheiat cu pedepse suspendate sau pledoarii de „fără contestație”.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: The Independent

Etichete: SUA, accident,

Dată publicare: 11-12-2025 10:01

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore
Stiri actuale
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore

Circulația a fost blocată pe autostrada A3, în apropierea localității Snagov, pe sensul spre Ploiești, după ce un TIR care transporta pietriș a lovit glisierele metalice de pe mijlocul drumului și s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe asfalt.

Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing
Stiri actuale
Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing

Trei persoane au fost rănite marți seară, în urma unui accident petrecut în Sectorul 3 al Capitalei. Două mașini s-au ciocnit frontal, după ce o șoferiță de 35 de ani i-ar fi tăiat calea unui tânăr care făcea o cursă de ride-sharing.

O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța
Stiri externe
O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța

Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar din Austria, a stârnit dispute în instanțe, iar acum a fost soluționat definitiv: o patinatoare care a traversat cu viteză mare pista nu va primi despăgubiri.

Accident grav în Vaslui. Un șofer a murit, iar soția lui a fost rănită după un impact în lanț cu patru mașini
Stiri actuale
Accident grav în Vaslui. Un șofer a murit, iar soția lui a fost rănită după un impact în lanț cu patru mașini

Un grav accident rutier, cu 4 mașini implicate, s-a produs în Vaslui. Un bărbat și-a pierdut viața, iar soția lui a ajuns la spital cu răni.

Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia
Stiri actuale
Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia

Un autocar în care se aflau 71 de persoane a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs la Sinaia, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Recomandări
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
Stiri actuale
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28