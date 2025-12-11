O femeie din SUA care a fost arestată de 100 de ori a lovit mortal cu mașina un artist nominalizat la Grammy. FOTO

O femeie din Rhode Island (SUA) a lovit mortal cu mașina un muzician nominalizat la Grammy în timp ce acesta își plimba câinii. Autoritățile au dezvăluit că șoferița avea peste 100 de arestări anterioare.

Roderick MacLeod, în vârstă de 70 de ani, își plimba câinii pe stradă când a fost lovit mortal de un SUV, scrie The Independent.

Șoferița, Shannon Godbout, în vârstă de 41 de ani, a avariat doi stâlpi de telefonie înainte de a-l lovi pe MacLeod, care se plimba pe acostament cu câinii.

MacLeod era cunoscut ca basist în Richmond și fusese nominalizat la Grammy în anii ’80, ca membru al trupei de jump-blues și swing Roomful of Blues.

Hopkinton Police Department

Victima a fost transportată la Rhode Island Hospital, unde a decedat din cauza rănilor suferite.

„Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia domnului MacLeod în aceste momente dificile, după acest incident tragic”, a transmis poliția pe Facebook.

La locul accidentului, Godbout a fost prinsă cu droguri ilegale și materiale folosite pentru distribuția acestora. Ea a fost arestată și dusă sub escortă la spital, unde a rămas și luni seara.

Godbout este acuzată de conducere periculoasă soldată cu deces și de posesie de droguri cu intenția de distribuire, iar poliția nu exclude formularea altor acuzații.

Shannon Godbout are un istoric criminal vast, cu peste 100 de arestări – opt în Hopkinton – și 40 de amenzi de circulație, dintre care șapte tot de la aceeași secție. Majoritatea cazurilor s-au încheiat cu pedepse suspendate sau pledoarii de „fără contestație”.

