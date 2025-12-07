Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia

07-12-2025 | 12:53
acc sinaia
Un autocar în care se aflau 71 de persoane a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs la Sinaia, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Conform sursei citate, autocarul s-a tamponat cu un autoturism în care erau patru ocupanţi.

„Este asistat la faţa locului un ocupant de la bordul autoturismului şi alţi 4 ocupanţi din autocar, care au suferit atacuri de panică. Nu sunt probleme deosebite", au transmis reprezentanţii ISU Prahova.

Accidentul s-a produs pe drumul naţional DN 1, pe sensul de mers Braşov către Bucureşti, iar traficul în zonă este restricţionat.

„Echipajele de poliţie se află la faţa locului pentru dirijarea traficului astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă", informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Potrivit unei informări ulterioare a reprezentanţilor ISU Prahova, două persoane au fost transportate la spital de către ambulanţele Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Acestea au suferit traumatisme uşoare şi sunt în stare de conştienţă.

Pasagerii autocarului au fost preluaţi de un alt autocar pentru a-şi continua deplasarea.

Sursa: Agerpres

