Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing

Trei persoane au fost rănite marți seară, în urma unui accident petrecut în Sectorul 3 al Capitalei. Două mașini s-au ciocnit frontal, după ce o șoferiță de 35 de ani i-ar fi tăiat calea unui tânăr care făcea o cursă de ride-sharing.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 21:00, pe Calea Călărași din Sectorul 3 al Capitalei. Șoferul - care făcea o cursă de ride-sharing - spune că s-ar fi trezit cu mașina condusă de femeia de 35 de ani în față.

Corespondent Știrile ProTV: Șoferul autoturismului galben venea de pe Calea Călărași, pe direcția Piața Muncii, când din stânga lui, de după mașinile parcate pe marginea drumului, a ieșit cea de-a 2-a mașină, în care s-a izbit.

Clienta bărbatului - care se afla pe bancheta din spate - a fost transportată la spital cu o lovitură la cap. Autoturismul folosit pentru ride-sharing era închiriat. Când a auzit de accident, proprietarul a venit la fața locului.

Ambii șoferi au primit îngrijiri medicale. Cercetările continuă.

