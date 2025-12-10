Trei răniți într-un accident grav, în Sectorul 3 al Capitalei. O șoferiță ar fi tăiat calea unui șofer de ride-sharing

Stiri actuale
10-12-2025 | 08:04
×
Codul embed a fost copiat

Trei persoane au fost rănite marți seară, în urma unui accident petrecut în Sectorul 3 al Capitalei. Două mașini s-au ciocnit frontal, după ce o șoferiță de 35 de ani i-ar fi tăiat calea unui tânăr care făcea o cursă de ride-sharing.

autor
Iulia Cîțulete ,  Ștefan Maleș

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 21:00, pe Calea Călărași din Sectorul 3 al Capitalei. Șoferul - care făcea o cursă de ride-sharing - spune că s-ar fi trezit cu mașina condusă de femeia de 35 de ani în față.

Corespondent Știrile ProTV: Șoferul autoturismului galben venea de pe Calea Călărași, pe direcția Piața Muncii, când din stânga lui, de după mașinile parcate pe marginea drumului, a ieșit cea de-a 2-a mașină, în care s-a izbit.

Clienta bărbatului - care se afla pe bancheta din spate - a fost transportată la spital cu o lovitură la cap. Autoturismul folosit pentru ride-sharing era închiriat. Când a auzit de accident, proprietarul a venit la fața locului.

Ambii șoferi au primit îngrijiri medicale. Cercetările continuă.

Citește și
politia romana
Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare
Anunț rar în Japonia, după cutremurul cu magnitudinea 7,5. Populația niponă a fost avertizată de Guvern

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, accident, ride sharing,

Dată publicare: 10-12-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Ucraina critică prezența unor artiști ruși la un concert de muzică clasică de la Cluj: Arta nu poate ascunde crimele Rusiei
Stiri actuale
Ucraina critică prezența unor artiști ruși la un concert de muzică clasică de la Cluj: Arta nu poate ascunde crimele Rusiei

Ambasada Ucrainei la București condamnă faptul că la Cluj-Napoca urma să aibă loc, în 12 decembrie, un concert al artiştilor ruşi Andrey Boreyko şi Nikolay Lugansky, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".

Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare
Stiri actuale
Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare

Un poliţist din Bucureşti care a încheiat cu procurorii un acord de recunoaşterea vinovăţiei, confirmat de instanţă, a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
Stiri Turism
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

Faimoasă pentru plajele sale aurii, stâncile dramatice și orașele istorice, regiunea portugheză Algarve atrage de mult timp turiști străini, dornici de soare sigur și zboruri accesibile.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28