Accident grav în Vaslui. Un șofer a murit, iar soția lui a fost rănită după un impact în lanț cu patru mașini

Un grav accident rutier, cu 4 mașini implicate, s-a produs în Vaslui. Un bărbat și-a pierdut viața, iar soția lui a ajuns la spital cu răni.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11, în localitatea Banca. Din primele informații, inițial două mașini s-au tamponat ușor și șoferii au tras pe dreapta, pe marginea drumului, pentru a discuta.

Din spate a venit cu mașina un al treilea șofer, care a depășit mașinile avariate și s-ar fi uitat la ele. Într-o secundă a pierdut controlul direcției, s-a răsucit pe carosabil și a lovit în plin un al patrulea autoturism care venea pe contrasens.

Șoferul care a făcut depășirea (al treilea) a murit pe loc. Salvatorii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața. Soția lui, pasageră, a ajuns la spital. La fel și șoferul vehiculului cu care s-a ciocnit soțul ei.

Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

