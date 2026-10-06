Pentru a-i câștiga încrederea, aceștia au folosit inclusiv inteligența artificială pentru a genera fotografii și mesaje vocale ale iubitului fictiv, scrie Daily Star.

Cazul a fost relatat de fiica femeii, Helen, pentru BBC, care a descris amploarea escrocheriei și dificultățile întâmpinate după ce a încercat să-și convingă mama că bărbatul de care se îndrăgostise nu exista în realitate.

Un „iubit” creat cu ajutorul inteligenței artificiale

Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, era convinsă că poartă conversații cu un bărbat real. În spatele profilului se afla însă o echipă de escroci specializați, care foloseau instrumente de inteligență artificială pentru a construi o identitate falsă cât mai convingătoare.

Escrocii au inventat mai multe situații pentru a-i cere bani victimei. Una dintre cele mai eficiente a fost povestea unei boli grave, care ar fi necesitat o intervenție chirurgicală costisitoare.

Femeia a crezut povestea și a trimis 10.000 de lire sterline (11.700 de euro), ascunse într-o carte căreia îi fusese scobit interiorul, către ceea ce credea că era un spital din Shanghai.

Răpirea fictivă care a făcut-o să trimită și mai mulți bani

Escrocii nu s-au oprit aici. Într-un alt episod, aceștia au pus în scenă o presupusă răpire și au făcut-o pe femeie să creadă că iubitul ei este ținut captiv și că viața acestuia este în pericol.

Victima a fost convinsă să trimită bani pentru a plăti răscumpărarea și a preveni ceea ce credea că ar fi uciderea bărbatului de care se atașase.

În total, femeia a transferat 140.000 de lire sterline (aproximativ 165.000 de euro). Banca a reușit să recupereze doar 45.000 de lire (53.100 de euro).

Helen a descoperit amploarea escrocheriei după ce a primit unele dintre mesajele care îi erau destinate presupusului iubit al mamei sale.

Fiica spune că s-a confruntat cu o situație extrem de dificilă, pentru care nu se simțea pregătită.

„Nu am simțit că aș putea face față situației fără să am niciun instrument cu care să o gestionez. Nu este genul de experiență pe care o au majoritatea familiilor”, a explicat Helen.

Mai mult, încercarea de a-și convinge mama că este victima unei escrocherii a dus la tensiuni între cele două.

Victima a refuzat inițial să creadă că relația era falsă

Helen spune că mama sa nu a reacționat bine atunci când a încercat să-i explice ce se întâmplă. Femeia a considerat că fiica ei îi încalcă limitele și intervine într-o relație pe care o considera reală.

„Spunea că am făcut-o să se simtă dezgustată și rușinată. Și că ar trebui să o las să aibă relația ei și să nu intervin”, a povestit Helen.

Meta, compania-mamă a Facebook, afirmă în centrul său oficial de siguranță că lucrează pentru identificarea și blocarea tentativelor de fraudă de pe platformele sale.