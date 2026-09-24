Ca să fie cât mai credibil, i-a trimis victimei o imagine cu o legitimație. Potrivit poliției, documentul era creat cu ajutorul inteligenței artificiale. O parte din suma pierdută, transformată în criptomonede, a fost recuperată.

Femeia de 52 de ani susține că a fost sunată de un individ care s-a dat drept inspector la Banca Națională a României. I-a și trimis, pe o aplicație de mesagerie, o fotografie cu o legitimație.

Victimă: „Nici nu îți vine să crezi că nu e ceva real, este o legitimație cu codul QR, cu toate datele, cu sigla BNR-ului, cu tot, funcție, stradă, inteligența asta artificială poate face orice.”

Apoi i-a spus că a fost sunată pentru a-i fi securizate economiile din cont.

Victimă: „Ne-au cerut să le spunem ce bani avem în bancă și, ca să ne protejeze conturile, să facem banii care i-am avut noi în bancă să îi transferăm în conturile lor personale pentru a fi protejate.”

Femeia a transferat imediat 28.000 de lei în conturile indicate de individul care o sunase. Iar după două zile, acesta a revenit cu un telefon.

Victimă: „Ne-au cerut să mergem, să simulăm un credit pentru a lua 40.000 de lei și să îi depunem tot așa, în bancomat, cu criptomonede, pentru a-i proteja și pe aceia, că pe urmă mi-i dă înapoi.”

Abia a doua zi femeia și-a dat seama că a fost victima unei fraude și a mers la poliție. Din fericire, anchetatorii au reușit să recupereze 40.000 de lei, care au fost blocați temporar în portofelul electronic, însă suspectul nu a fost depistat.

Potrivit polițiștilor, nu este prima dată când escrocii folosesc legitimații false ca să fie cât mai credibili.

Inspector principal Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Într-un caz similar, în orașul Cugir, autorii au folosit documente create cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a câștiga încrederea victimei, ceea ce s-a întâmplat și în acest caz. Nu vă lăsați convinși de fotografii ale unor legitimații care pot fi create cu ajutorul inteligenței artificiale.”

Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică atrag atenția că este în creștere numărul unor astfel de cazuri. Instituțiile publice ori băncile nu trimit astfel de acte ori legitimații online. Cel mai bine este să faceți verificarea direct la sediu.