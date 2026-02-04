Femeia de afaceri din România păcălită online cu 2 mil. dolari de un fals prinț a făcut credite și ipotecă pe locuință

O femeie de afaceri din România i-a transferat peste două milioane de dolari unui escroc din Nigeria, care pretindea că este prinț moștenitor în Dubai.

autor
Doina Plăcintă

Victima a depus plângere, iar cercetările procurorilor DIICOT sunt abia la început. Anchetatorii vorbesc despre un caz sofisticat de înșelăciune.

Femeia a fost contactată de așa-zisul prinț pe o platformă de socializare profesională. Acesta i-ar fi propus un parteneriat într-o fundație umanitară, cu activitate și în România. Sub pretextul unor „taxe de membru”, victima a fost convinsă să-i transfere diverse sume de bani.

Jurnaliștii de investigații internaționali au descoperit o schemă complexă de manipulare emoțională și financiară. Pentru a crește credibilitatea escrocului, au fost implicate mai multe persoane.

Chikezie Omeje, reporter senior de investigații și date, ICFJ Nigeria: „Când a observat că femeia devine suspicioasă, prințul i-a spus: «Bine, te voi trimite la Londra, să deschizi un cont în Regatul Unit, acolo am bani și te vei întâlni cu managerul meu financiar». S-a întâlnit cu acest individ, presupusul manager financiar al prințului. Acolo s-a întâlnit cu avocați care ar fi trebuit să obțină documentele necesare pentru deschiderea contului. I s-a cerut să aducă 15.000 de lire pentru a deschide contul și încă 10.000 de lire, pentru că nu era rezidentă.”

Relația online a devenit personală și costisitoare

Corespondent Știrile PRO TV: „Escrocul s-ar fi folosit de relațiile sale pentru a-și construi, aparent, un stil de viață extravagant și pentru a fi mai convingător. Dacă la început discuțiile online au fost profesionale, treptat relația a devenit mai personală, potrivit jurnaliștilor străini. În total, victima a transferat peste 2 milioane de dolari, bani obținuți prin credite, ipotecarea locuinței și resurse ale companiei sale. Când și-a dat seama că totul este o înșelătorie, femeia a apelat la autorități.”

Specialiștii spun că este vorba despre un tip de înșelăciune numit „Romance Scam”.

Alexa Josephs, Direcționatul Național de Securitate Cibernetică: „Partenerii se dau drept parteneri romantici pentru a câștiga rapid încrederea victimei, dar relația este falsă, iar emoțiile create sunt reale. În acest caz, o legătură mai mult decât emoțională, una de business.”

Escrocul localizat în Nigeria

Jurnaliștii de investigație străini l-au găsit pe individ într-un imobil de lux din capitala Nigeriei, unde s-a mutat recent cu soția și copilul său. Confruntat, acesta a negat toate acuzațiile.

Potrivit jurnaliștilor, femeia a alertat și autoritățile din străinătate. Toți cei implicați în această schemă sunt în prezent în libertate. Specialiștii în drept penal din România susțin că recuperarea prejudiciului, în astfel de cazuri, este aproape imposibilă.

Ionuț Cocan, avocat specializat în drept penal: „Schema care se aplică aici și care funcționează implică practic împărțirea banilor în mai multe conturi, tocmai pentru a face aproape imposibilă găsirea lor.”

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal, momentan in rem.

În curând, pasionații de istorie vor putea admira artefacte vechi de la Muzeul de Istorie din Târgu Neamț, în format digital

Sursa: ProTV

Etichete: escrocherie, inselaciune, nigeria,

Dată publicare:

