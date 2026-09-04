Un individ care s-a prezentat drept consilier bancar a reușit să-i câștige încrederea, iar apoi a convins-o să transfere sume importante de bani către conturi controlate de escroci, scrie Midi Libre.

Victima a depus plângere prin avocat la Parchetul din Paris, pe 26 august.

A primit 200.000 de euro și voia să-i investească

Povestea a început după ce ea a primit 200.000 de euro în urma unei concedieri. Femeia, care își căuta în acel moment o proprietate în care să investească, a decis să plaseze o parte din bani într-un produs de economisire.

O simplă căutare pe internet avea însă să se transforme într-un coșmar financiar, relatează Le Parisien.

În primăvara anului trecut, aceasta a văzut o reclamă, iar rei zile după ce a completat formularul pentru a primi mai multe informații, a fost contactată de un bărbat care s-a prezentat drept consilier al băncii.

Bărbatul părea să știe exact despre ce vorbește. Avea un discurs profesionist, utiliza termeni financiari și i-a trimis prin e-mail două propuneri de investiții prezentate în detaliu.

Femeia nu s-a limitat însă să-l creadă pe cuvânt. I-a verificat profilul de LinkedIn și s-a asigurat că persoana există. Mai mult, a sunat chiar la centrala telefonică a CFCAL (Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine) pentru a verifica informațiile primite.

Răspunsul primit a contribuit la risipirea ultimelor suspiciuni: banca a confirmat că cele două oferte prezentate făceau într-adevăr parte din portofoliul său.

Convinsă că discută cu un reprezentant legitim al instituției, femeia a acceptat să deschidă un „cont de economii virtuos”, care promitea un randament brut de 5,5% în primele șase luni.

146.500 de euro transferați către „conturi de colectare”

La începutul lunii iulie, presupusul consilier i-a cerut să transfere banii pe care intenționa să-i investească în așa-numite „conturi de colectare”. Acestea ar fi aparținut unor companii care finanțau, potrivit escrocilor, proiecte de tranziție energetică.

Femeia a verificat din nou existența companiilor înainte de a face transferurile. În cele din urmă, a efectuat mai multe operațiuni, în valoare totală de 146.500 de euro.

O parte dintre transferuri i-au fost însă returnate. În loc ca acest lucru să-i ridice semne de întrebare, escrocul a găsit o explicație: conturile respective și-ar fi atins limita.

Apoi i-a furnizat un alt IBAN și i-a cerut să trimită banii către noul cont.

La începutul lunii august, departamentul antifraudă al Caisse d'Épargne a contactat-o pe femeie, după ce a identificat tranzacțiile suspecte. Aceasta a încercat imediat să ia legătura cu presupusul său consilier. Nu a reușit să-l contacteze, astfel că a apelat direct CFCAL.

Atunci a aflat adevărul: banca era ținta unei campanii sofisticate de furt de identitate, în care infractorii foloseau identitățile unor consilieri bancari reali pentru a-și convinge victimele.

Ultima tentativă: un apel video cu un deepfake

Escrocul nu s-a oprit nici după ce obținuse sumele de bani. A încercat să o contacteze din nou pe femeie pentru o ultimă manipulare.

Bărbatul i-a spus că și el ar fi fost victima unui furt de identitate și i-a propus o videoconferință pentru a-i demonstra acest lucru.

Pe ecran a apărut chiar chipul adevăratului consilier pe care femeia îl identificase anterior pe LinkedIn. De această dată, însă, ceva nu s-a legat. Diferența dintre voce și chip, precum și anumite expresii faciale care păreau înghețate, au făcut-o să devină suspicioasă.

Femeia și-a dat seama că imaginile erau generate cu ajutorul tehnologiei deepfake și că fusese victima unei escrocherii abia după ce cea mai mare parte a banilor fusese transferată.

Banca a reușit să anuleze doar ultimul transfer. În total, pierderile au depășit 120.000 de euro.

Prin avocatul său, femeia a depus o plângere la Parchetul din Paris, pentru fraudă.