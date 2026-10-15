Chelsea Tantum, din Manchester, a fost diagnosticată cu melanom în stadiu avansat la vârsta de 28 de ani și și-a petrecut ultimii ani de viață avertizând alte persoane cu privire la bronzatul artificial.

Chelsea a rămas în scaun cu rotile din cauza bolii și a decedat pe 30 septembrie, relatează DailyMail.

Ea dezvăluise anterior cum a început să meargă la solar când avea doar 15 ani și a recunoscut că ea și prietenele ei „concurau” pentru a vedea cine reușea să obțină cel mai închis bronz. Deși era minoră, a susținut că nu i s-a cerut niciodată să furnizeze acte de identitate când mergea la saloane de bronzat.

Chelsea a continuat să meargă la solar în mod regulat în următorul deceniu, înainte de a primi diagnosticul devastator de cancer.

Inițial a fost diagnosticată cu melanom în stadiul 3, dar boala se răspândise deja la coloana vertebrală, coaste, pelvis, femuri, plămâni, ficat, splină și sân.

Cu puțin timp înainte de a împlini 30 de ani, a aflat că boala i-a ajuns la creier.

Chelsea și-a petrecut ultimii ani prevenind alți oameni cu privire la riscurile bronzului artificial

Hotărâtă să prevină ca alte tinere să pățească la fel, Chelsea a devenit o susținătoare vocală a unor reglementări mai stricte privind expunerea îndelungată la raze UV artificiale.

Ea a cerut verificări obligatorii de identificare pentru a împiedica accesul sub 18 ani la paturile de bronzat și și-a folosit propria experiență pentru a crește gradul de conștientizare asupra consecințelor potențial mortale ale expunerii la raze UV.

De asemenea, a strâns peste 4.000 de lire sterline pentru organizația caritabilă Melanoma Focus, care sprijină persoanele afectate de boală și campanii pentru creșterea gradului de conștientizare și prevenție.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, frecventarea solarului înainte de vârsta de 20 de ani crește riscul de melanom cu 47 la sută.