Peste tot sunt ultraviolete. Vorbim despre raze invizibile, altele decât cele, care încălzesc. Pielea expusă tot timpul - le încasează zi de zi.

Pielea înalt expusă - o găsim pe față, dar și pe urechi. Calculează cantitatea de ultraviolete din tot timpul anului.

Partea superioară a mânilor, fața, urechile, scalpul. Pielea din aceste zone preia, tot timpul anului, raze ultraviolete. Cei mai mulți oameni își protejează pielea, cu ajutorul cremelor de fotoprotecție, doar vara. Dar raze ultraviolete există tot timpul anului. Acestea pot distruge, prin acumulare, informația pe care o conține nucleul celulelor. Așa rezultă așa numitele carcinoame. Sunt cele mai frecvente cancere, pe care le fac oamenii. Sunt vindecabile 100%, cu o condiție:

Dr Mihaela Leventer, medic primar dermatolog: „Sunt controale care se fac anual la o persoană sănătoasă, iar medicul face un inventar al leziunilor benigne sau al celor suspecte. În cazul în care vi se propune o biopsie, trebuie să țtiti că dermatologul face această analiză nu numai în cancere, ci pt a se ajuta în stabilirea unui diagnostic precis. Laboratorul ne dă un diagnostic precis.Carcinoamele sunt roz, ca niște răni, care nu se vindecă ușor, cresc în dimensiune, apar mai ales pe zone care au fost expuse mult la soare - fața, scalpul mâinile sunt frecvent afectate”.

Dacă o leziune, care apare pe piele, nu dispare în două săptămâni, mergeți la medicul dermatolog. Aceste leziuni pot arăta banal, seamănă inclusiv cu acneea. Caracteristica lor este că nu mai trec. Nu se mai vindecă.

Înaintea intervenției chirurgicale, se face biopsia leziunii. Aceasta ca medicul să aibă diagnosticul precis. Biopsia nu înseamnă că tumora va pleca, mai departe, în circulație. Nu înseamnă un pericol suplimentar. Ci doar aduce informații despre celulele prezente în leziune.

Dr. Tiberiu Tebeica, medic primar anatomie patologică: „Am întâlnit frecvent această afirmaţie, care nu este dublată de nici un studio serios că, dacă ciupești dintr- o tumoră, gata, lucrurle s-au înrăutățit. Din păcate, avem mulţi pacienți, care în continuare vin în stadii avansate pt că ignoară problema, ba că le e teamă de biopsie, ba că au auzit va dacă te biospiezi faci cancer. Cel mai mare progres, pe care l-a făcut medicina, e posibilitatea de face o prevenție și de a detecta şi de scăpa pacientul de o tumoră în stadiul inițial, când ea nu are nicio putere”.

Înainte de vară, mergeți la medicul dermatolog, să vadă toată suprafața pielii. Chiar dacă aveți impresia că pielea e perfectă.