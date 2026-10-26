Într-un studiu clinic de fază 3, vaccinul administrat împreună cu o imunoterapie existentă a redus cu 42% riscul de recidivă a bolii sau de deces, comparativ cu tratamentul bazat exclusiv pe imunoterapie, notează Science Alert.

Melanomul este cea mai agresivă formă de cancer de piele și prezintă cel mai mare risc de deces. Deși este o formă gravă de cancer cutanat, poate fi tratat cu succes în proporție mare dacă este depistat în stadii incipiente. Prevenția și tratamentul precoce sunt esențiale, mai ales în cazul persoanelor cu pielea deschisă la culoare, părul blond sau roșcat și ochii albaștri.

Rezultatele au fost prezentate la Congresul din 2026 al Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO), de Georgina Long, medic oncolog la Melanoma Institute Australia și coordonatoarea principală a studiului la nivel global. Datele urmează să fie publicate în revista medicală New England Journal of Medicine.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele studiului au depășit așteptările inițiale și ar putea reprezenta un pas important în dezvoltarea tratamentelor oncologice personalizate.

„Aceste rezultate reprezintă o schimbare fundamentală în abordarea cancerului: folosim sistemul imunitar într-un mod mai personalizat pentru a reduce riscul de recidivă a melanomului sau de deces”, a declarat Georgina Long.

Robert Vonderheide, medic oncolog și președintele ales al Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului, care nu a participat la studiu, a declarat pentru The New York Times că rezultatele se numără printre cele mai importante progrese în domeniu.

Cum funcționează vaccinul personalizat împotriva melanomului

Vaccinul a fost dezvoltat de companiile Moderna și Merck și este conceput pentru a reduce riscul ca melanomul să reapară după îndepărtarea chirurgicală a tumorii.

Spre deosebire de vaccinurile preventive tradiționale, acesta este adaptat caracteristicilor tumorii fiecărui pacient. Mai întâi, cercetătorii analizează genetic țesutul tumoral și identifică particularitățile care diferențiază celulele canceroase de cele sănătoase.

Pe baza acestor informații, este creat un vaccin personalizat, care îi oferă sistemului imunitar indicii despre caracteristicile specifice ale tumorii. Astfel, organismul poate învăța să recunoască și să atace celulele canceroase care prezintă acești markeri.

„Vaccinul este administrat sub formă de ARN mesager, astfel încât propriile celule ale organismului prezintă sistemului imunitar aceste informații, indicându-i exact ce trebuie să identifice și să atace”, a explicat Georgina Long.

Tratamentul este administrat împreună cu pembrolizumab, un medicament de imunoterapie comercializat sub denumirea Keytruda.

Pembrolizumab acționează prin blocarea unui mecanism prin care celulele canceroase se pot sustrage atacului sistemului imunitar. Medicamentul ajută celulele imunitare să recunoască și să atace tumora, însă tratamentul este același pentru toți pacienții.

Vaccinul personalizat completează această abordare, pregătind sistemul imunitar să identifice particularitățile tumorii fiecărei persoane.

Studiul clinic de fază 3 a inclus peste 1.100 de pacienți, recrutați din 157 de centre din întreaga lume. Rezultatele confirmă tendințele pozitive observate într-un studiu clinic anterior, de fază 2, ale cărui date au fost publicate în 2024.

În analiza pacienților care nu mai prezentau semne de cancer la șase luni de la începerea tratamentului, reducerea riscului de recidivă a melanomului sau de deces a ajuns la 58%, comparativ cu pacienții tratați doar cu pembrolizumab.

Aceste rezultate sugerează că asocierea vaccinului personalizat cu imunoterapia ar putea îmbunătăți eficiența tratamentului după operație. Totuși, vaccinul nu este încă disponibil pentru pacienți în Australia sau în Statele Unite.

Rezultatele au intrat în procesul de evaluare de către autoritățile de reglementare, însă aprobarea și disponibilitatea tratamentului ar putea necesita mai mulți ani, în funcție de țară.