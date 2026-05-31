Cu o altă lungime de undă a ultravioletelor se produce bronzul. Iar aceasta trece de cremă.

Pe nas și pe urechi, radiația solară cade în unghi de 90 de grade. Cel mai periculos unghi de expunere. De aceea, aceste zone trebuie protejate prin cremă anti-UV și prin protecție fizică - adică pălărie. Dacă purtați șapcă, urechile nu sunt protejate.

Dr. Mara Dragomir, medic specialist dermatolog: „O zonă foarte importantă, deseori ignorată de pacienți – urechile, pentru că sunt zone expuse, trebuie să ne uităm și să fim atenți și la urechi. E cea mai periculoasă incidență și pot să apară aceste leziuni. Ele trebuie excizate. În această perioadă, mergeți la controlul dermatologic anual. Face parte din controalele regulate. Și copiii au nevoie de control dermatologic anual, de la cele mai mici vârste.”

De ce este important controlul dermatologic periodic

Dr. Raluca Lascu, medic specialist dermatolog: „La controlul anual trebuie să mergem din cel puțin 3 motive - medicul dermatolog ne poate examina în regiuni în care nu vedem fizic, chiar la nivelul scalpului, scalpul se află în bătaia directă a soarelui. 2. Vedem leziuni pe care nu le considerați problematice și 3. Doar 30% din melanoame se dezvoltă într-o aluniță, restul pe tegument aparent normal.”

Orice leziune de pe piele care crește, schimbă culoarea, arată zimțată, sângerează spontan - trebuie să vă trimită la dermatolog imediat.

Dr. Raluca Lascu, medic specialist dermatolog: „Orice zonă care nu se mai vindecă, arată ca un coș. Are o zonă mai roșie și câteva cojițe mai albe, și nu se vindecă, orice regiune care nu se vindecă e un semnal de alarmă.”

Radiațiile UV și factorii de risc pe tot parcursul anului

Pe tot parcursul anului, radiațiile UV ne lovesc și nu sunt vizibile. Pe zone expuse permanent – față, urechi, gât – este necesară protecția fie vară, fie iarnă. La munte, intensitatea radiațiilor UV crește cu altitudinea, stâncile reflectă radiațiile, riscul de arsură solară e mare. Iar la mare, nisipul și apa reflectă radiațiile UV și cresc riscul de arsură. Arsura solară crește riscul cancerului de piele.

Cremele de protecție solară au efect de ecranare. Radiațiile UV sunt absorbite de substanța activă, numită dioxid de titan. Odată aplicată crema, totuși rămân acele radiații, care oferă un bronz frumos.