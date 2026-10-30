Christine Lagarde a explicat de ce a apărut cu plasturi pe față: „Nu e de la kick-boxing în Thailanda”

Aceștia au stârnit speculaţii pe reţelele sociale, la care Lagarde a răspuns într-o postare ulterioară. Ea a spus că bandajele erau urmarea unei "mici intervenţii chirurgicale" efectuate la începutul săptămânii şi a îndemnat oamenii să urmeze sfaturile medicilor şi să-şi verifice pielea în mod regulat, scrie News.ro.
Într-un mesaj video intern separat adresat întregului personal al BCE, vizionat de POLITICO, Lagarde a oferit ceva mai mult umor şi detalii: "Ştiu că arăt ciudat. Nu e vorba de kick-boxing în Thailanda", a spus ea după ce a participat la reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional de la Bangkok, la începutul acestei luni. "E doar un mic cancer de piele care trebuia îndepărtat", a explicat şefa BCE.
BCE a refuzat să comenteze şi a făcut referire la declaraţia anterioară a lui Lagarde.
I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.
It has been a source of great pride to serve this institution.
I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej
Joi dimineaţă, Lagarde, în vârstă de 70 de ani, a pus capăt speculaţiilor care durau de luni de zile cu privire la rolul său viitor, afirmând că va demisiona pe 7 februarie, înainte de încheierea oficială a mandatului său, în octombrie anul viitor.
BCE nu a dezvăluit care sunt planurile imediate ale lui Lagarde, însă aceasta a lăsat să se înţeleagă anterior că ar putea dori să se implice în cursa prezidenţială din Franţa din 2027.
Un oficial familiarizat cu gândirea lui Lagarde, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta o chestiune sensibilă, a declarat că ea a luat această decizie cu aproape un an înainte de sfârşitul mandatului său, pentru a avea "o mai mare libertate de a-şi exprima opiniile şi de a se implica în chestiuni nemonetare, deoarece nu poate rămâne neutră când vede evoluţiile care au loc în propria ţară şi în lume". Aceleaşi cuvinte au fost reluate de Lagarde într-o postare pe X ulterioară: "Voi părăsi BCE în februarie 2027, deoarece doresc să am libertatea de a vorbi, libertatea de exprimare şi libertatea de a mă implica în chestiuni care nu ţin de politica monetară".
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