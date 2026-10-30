Christine Lagarde a explicat de ce a apărut cu plasturi pe față: „Nu e de la kick-boxing în Thailanda”

Aceștia au stârnit speculaţii pe reţelele sociale, la care Lagarde a răspuns într-o postare ulterioară. Ea a spus că bandajele erau urmarea unei "mici intervenţii chirurgicale" efectuate la începutul săptămânii şi a îndemnat oamenii să urmeze sfaturile medicilor şi să-şi verifice pielea în mod regulat, scrie News.ro.

Într-un mesaj video intern separat adresat întregului personal al BCE, vizionat de POLITICO, Lagarde a oferit ceva mai mult umor şi detalii: "Ştiu că arăt ciudat. Nu e vorba de kick-boxing în Thailanda", a spus ea după ce a participat la reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional de la Bangkok, la începutul acestei luni. "E doar un mic cancer de piele care trebuia îndepărtat", a explicat şefa BCE.

BCE a refuzat să comenteze şi a făcut referire la declaraţia anterioară a lui Lagarde.