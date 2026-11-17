Cei doi au pierdut o excursie de lux în Japonia, în valoare de 14.000 de lire sterline (aproximativ 16.800 de euro), după ce femeia a rupt accidental o pagină din pașaportul soțului, în timp ce făcea fotocopii. Deși documentul nu părea grav deteriorat, acesta a fost considerat invalid, iar cuplul a fost nevoit să renunțe la călătorie. Nici asigurarea de călătorie nu i-a ajutat să recupereze banii, scrie Express.

Cuplul rezervase, prin intermediul unui operator turistic, o vacanță de două săptămâni în Japonia, programată pentru luna septembrie. Planurile celor doi au fost însă date peste cap în momentul în care femeia a deteriorat accidental pașaportul soțului.

Incidentul s-a produs în timp ce aceasta fotocopia documentele de călătorie, ca măsură de precauție. În timpul operațiunii, o pagină din pașaport a fost ruptă ușor în apropierea cotorului.

Deși pagina a rămas atașată documentului, iar fotografiile și informațiile personale nu au fost afectate, deteriorarea a fost suficientă pentru ca pașaportul să fie considerat invalid.

Femeia a povestit cum o greșeală aparent neînsemnată a dus la anularea întregii vacanțe: „Cu o zi înainte, în timp ce fotocopiam pașapoartele noastre ca măsură de precauție, am rupt ușor o pagină din pașaportul soțului meu, în apropierea cotorului. Niciun text și nicio fotografie nu au fost rupte, iar pagina a rămas atașată de pașaport. Am verificat situația atât la Serviciul de Pașapoarte, cât și cu o rudă care lucrează pe aeroportul Gatwick, iar ambele persoane ne-au spus că pașaportul devenise invalid.

Soțul meu a încercat să solicite un pașaport de urgență, însă acest lucru s-a dovedit imposibil într-un interval atât de scurt, întrucât putea obține o programare abia peste cinci zile. Șocați și dezamăgiți, a trebuit să sunăm la operatorul turistic pentru a anula vacanța, iar compania ne-a emis o factură de anulare în valoare de 14.000 de lire sterline.

Însă compania noastră de asigurări a refuzat ulterior să îmi ramburseze banii, motivând că polița acoperea doar pașapoartele pierdute sau furate, nu și pe cele deteriorate.”

Asigurarea de călătorie a refuzat să acopere pierderea de aproape 17.000 de euro

După anularea vacanței, cuplul a încercat să recupereze suma achitată prin intermediul asigurării de călătorie. Demersul nu a avut însă rezultatul dorit.

Compania de asigurări a respins solicitarea de despăgubire, explicând că polița încheiată de cei doi acoperea situațiile în care pașaportul era pierdut sau furat, nu și cazurile în care documentul era deteriorat.

În aceste condiții, femeia a cerut opinia unei experte în turism, întrebând dacă refuzul asiguratorului este justificat.

Răspunsul specialistei a evidențiat regulile stricte aplicate de autoritățile de imigrare și de companiile aeriene în privința documentelor de călătorie deteriorate.

„Chiar dacă ruptura este mică sau pagina este încă atașată în mare parte, autoritățile de imigrare și companiile aeriene consideră orice deteriorare structurală în apropierea legăturii sau a cotorului pașaportului un risc de securitate, deoarece aceasta ar putea ascunde o intervenție frauduloasă asupra documentului”, a explicat experta.

Potrivit avertismentelor publicate pe site-ul Guvernului britanic, un pașaport deteriorat trebuie înlocuit. În plus, titularul unui astfel de document riscă să nu mai poată călători cu acesta.