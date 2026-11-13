Cauza exactă a suspendării zborurilor nu a fost clarificată imediat, însă un purtător de cuvânt al FAA a declarat că există o problemă de comunicații care afectează Centrele de Control al Traficului Aerian pe Rutele Aeriene, responsabile de gestionarea zborurilor care traversează țara, potrivit CNN.

„Traficul aerian trebuie să rămână oprit până la noi ordine. Zborurile internaționale vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA într-o notificare.

FAA a decis suspendarea zborurilor „în urma unei probleme de comunicații care afectează toate Centrele de Control al Traficului Aerian pe Rutele Aeriene. Tehnicienii FAA investighează problema”, a declarat secretarul Transporturilor, Sean Duffy, într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit primelor informații, incidentul nu pare să fie rezultatul unui atac cibernetic, au declarat doi oficiali din cadrul instituțiilor de aplicare a legii.

Controlorii de trafic aerian folosesc frecvențe radio pentru a comunica și fișe de hârtie – sau versiunile electronice modernizate ale acestora – pentru a monitoriza și ține evidența aeronavelor.

Zborurile pot continua să opereze în spațiul aerian fără intervenția controlorilor de trafic. Cu toate acestea, majoritatea aeronavelor vor fi redirecționate, nu vor primi permisiunea de decolare sau vor fi menținute la sol.

Ultima dată când a fost dispusă o oprire la nivel național a traficului aerian a fost în ianuarie 2023, când sistemul de notificare a piloților a încetat să funcționeze.

Înainte de acel moment, ultima suspendare a tuturor zborurilor la nivel național fusese dispusă în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.