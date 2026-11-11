Există însă câteva trucuri simple care pot transforma experiența într-una mult mai plăcută și mai eficientă, scrie Express.

Călătorii experimentați de la Wanderlust Storytellers au dezvăluit trei recomandări utile pentru cei care vor să economisească bani, să evite aglomerația și să reducă timpul pierdut înainte de îmbarcare. Sfaturile sunt utile inclusiv pentru persoanele care călătoresc frecvent cu avionul.

1. Fă check-in online cu o zi înainte de plecare

Una dintre cele mai simple metode pentru a evita cozile din aeroport este efectuarea check-inului online cu aproximativ 24 de ore înainte de zbor. În plus, înregistrarea anticipată le poate oferi pasagerilor mai multe opțiuni pentru alegerea locurilor în avion.

Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea cărților de îmbarcare în format digital. Pentru a evita eventualele probleme cauzate de lipsa conexiunii la internet, este recomandat ca pasagerii să salveze documentul printr-o captură de ecran pe telefon.

Există și companii aeriene care oferă serviciul de check-in în seara precedentă zborului, cunoscut sub denumirea de „twilight check-in”. Acesta le permite călătorilor să își predea bagajele la aeroport cu o seară înainte de plecare.

Astfel, în ziua călătoriei, pasagerii nu mai trebuie să aștepte la ghișeele de check-in și se pot îndrepta direct către controlul de securitate.

2. Ia o sticlă goală de apă în bagaj

Un alt truc prin care călătorii pot economisi bani este să aibă la ei o sticlă de apă goală. Aceasta poate fi umplută gratuit după trecerea de controlul de securitate, la dozatoarele sau stațiile de apă disponibile în aeroport.

Tot mai multe aeroporturi au instalat stații cu apă filtrată, astfel încât pasagerii nu mai trebuie să cumpere băuturi la prețuri ridicate. În același timp, această soluție contribuie la reducerea consumului de recipiente din plastic, potrivit Wanderlust Storytellers.

De asemenea, călătorii pot economisi bani dacă își cumpără din aeroport produsele de care au nevoie înainte de îmbarcare. Majoritatea companiilor aeriene permit transportul unei pungi cu cumpărături, pe lângă bagajul de mână. Astfel, pasagerii pot evita achizițiile mai costisitoare de la bordul avionului.

3. Organizează inteligent bagajul de mână

Modul în care este organizat bagajul de mână poate face diferența în timpul controlului de securitate și al îmbarcării.

Dispozitivele electronice și lichidele ar trebui păstrate în compartimente ușor accesibile, pentru a putea fi scoase rapid atunci când sunt solicitate de personalul de securitate.

O atenție deosebită trebuie acordată și dimensiunilor bagajelor, mai ales în cazul companiilor aeriene low-cost, care au reguli stricte privind greutatea și dimensiunile permise. Pasagerii trebuie să verifice condițiile impuse de operator înainte de plecare, pentru a evita taxele suplimentare.

Jamie Fraser, expert în călătorii la Wild Packs, avertizează că anumite gesturi aparent banale, precum oprirea bruscă pe culoarul avionului sau manipularea dificilă a bagajelor, pot întârzia îmbarcarea tuturor pasagerilor.

„Mulți pasageri nu își dau seama că anumite gesturi aparent nesemnificative, legate de bagaje, pot încetini îmbarcarea pentru toată lumea. Culoarele avioanelor sunt înguste, iar atunci când cineva se oprește brusc sau întâmpină dificultăți cu bagajul, sute de pasageri aflați în spatele său pot fi nevoiți să aștepte”, a explicat acesta.

Prin urmare, pregătirea bagajului înainte de îmbarcare și respectarea regulilor companiei aeriene pot contribui la o călătorie mai rapidă și mai lipsită de stres.