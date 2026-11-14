Avioanele care urmau să plece au fost ținute la sol. Autoritățile spun că măsura a fost luată din motive de siguranță și dau vina pe tehnologia învechită. Milioane de pasageri au rămas blocați în aeroporturi sau chiar în aeronavele pregătite de plecare. 11.000 de zboruri, cu peste un milion și jumătate de pasageri la bord, sunt programate să decoleze sâmbătă de pe aeroporturile americane.

Măsura fără precedent a fost anunțată de Administrația Federală a Aviației din Statele Unite vineri seară, în jurul orei 23, ora României. Toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate din cauza unor „circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, după cum au transmis autoritățile. Avioanele aflate în aer puteau ateriza, însă cele de la sol nu puteau decola.

Pasager: „Eram pe pistă, gata de decolare. Am așteptat în avion vreo 40 de minute până când echipajul ne-a anunțat că trebuie să ne întoarcem la poarta de îmbarcare”.

Pasager: „Ne-a mai spus că am avut mare noroc să fim alocați la o poartă de îmbarcare, pentru că unii pasageri au rămas blocați pe pistă pentru că nu aveau o poartă de îmbarcare alocată, așa că am avut noroc că am putut coborî din avion.”

Alții au primit vestea la mii de metri altitudine.

Situația s-a agravat rapid: unele aeroporturi au ajuns la capacitate maximă, iar avioanele aflate deja în aer riscau să nu mai aibă unde să aterizeze.

Pasager: „Primul lucru pe care o să încerc să-l fac este să găsesc un loc unde să-mi încarc telefonul, pentru că toate prizele sunt ocupate de alți pasageri, din motive evidente. Apoi o să-mi caut bagajul și, în cele din urmă, o să încerc să ajung la un hotel."

Secretarul pentru Securitate Internă a încercat să liniștească populația. Oficialul a precizat că, deocamdată, nu există indicii privind un atac și a exclus o legătură cu problemele tehnice care au afectat compania Microsoft.

Markwayne Mullin, secretarul pentru Securitate Internă: „Am primit numeroase apeluri în care eram întrebați dacă e vorba despre un atac terorist. Toată lumea e în siguranță. Nu există niciun motiv pentru ca oamenilor să le fie frică sau să fie îngrijorați pentru cei dragi. Nu este un alt 11 septembrie.”

Între timp, autoritățile federale încearcă să afle ce anume a provocat, mai exact, defecțiunea.

Ultima dată când toate avioanele au fost ținute la sol în Statele Unite a fost în ianuarie 2023, din cauza unor probleme la un sistem de alertare a piloților. Blocajul a durat aproximativ două ore, dar efectele s-au resimțit o zi întreagă. Până atunci, traficul aerian nu mai fusese oprit la nivel național de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.