A fost cea mai lungă suspendare a traficului aerian, la nivel național, de la atentatele din 11 septembrie 2001. Iar efectele se vor simți mai multe zile, avertizează autoritățile.

Haosul de pe aeroporturile americane se prelungește, pentru că sâmbătă erau programate să decoleze 11.000 de zboruri, cu peste un milion și jumătate de pasageri la bord. Numeroase curse au fost anulate ori au plecat cu mare întârziere.

Sean Duffy, secretarul Transporturilor al Statelor Unite: „Cred că ne va lua ceva timp să revenim la capacitatea operațională normală și, ulterior, să îi ajutăm pe toți pasagerii ale căror călătorii au fost perturbate să ajungă la destinațiile lor. Așadar, vom avea destul de mult de recuperat”.

Restricționarea zborurilor a început vineri, în jurul orei 23:00, după ora Bucureștiului. Milioane de pasageri au rămas blocați în aeroporturi sau chiar în aeronavele pregătite de plecare.

Comandant aeronavă: „Ni s-a comunicat că există o restricționare a traficului aerian la nivel național, în SUA, din cauza unor probleme de frecvență. Aeronavele nu primesc permisiunea de a decola și de a intra în sistemul de control al traficului aerian”.

În acel moment erau cam 3.500 de avioane în aer, care, până la urmă au aterizat, cu întârzieri importante, dar în siguranță.

Interdicția de zbor a durat aproximativ patru ore. A fost cea mai lungă astfel de restricționare din Statele Unite de la cea instituită după atentatele din 11 septembrie 2001. 8.000 de zboruri au fost anulate și 8.500 au avut întârzieri.

Au fost „circumstanțe extraordinare", generate de o problemă de comunicații care a afectat toate centrele de control al traficului aerian - au explicat autoritățile. Insistând că „nu există absolut nicio dovadă" că ar fi fost vorba despre un atac cibernetic.

Markwayne Mullin, secretarul american al Securității Interne: „Din câte am constatat până în acest moment, nu a avut loc, de fapt, niciun atac cibernetic. Încă suntem în curs de verificare și analiză a situației”.

Secretarul transporturilor a dat vina pe sistemele învechite, avertizând că situația s-ar putea repeta dacă nu va avea loc o „modernizare completă" a sistemelor, pentru care administrația Trump a cerut Congresului să aprobe o finanțare de 50 de miliarde de dolari.

Încă mai sunt folosite - pentru stocarea unor informațiile critice - dischetele, datând din anii 1980. Luna trecută, Autoritatea pentru aviație anunțase că acestea vor fi înlocuite în 400 de aeroporturi, până la sfârșitul lui 2028.