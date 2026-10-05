O casieră în vârstă de 30 de ani este acuzată că ar fi sustras peste 38.000 de franci elvețieni, aproximativ 40.800 de euro, în decurs de aproape un an, scrie focus.de.

Peste 1.000 de tranzacții suspecte

Femeia a ajuns în atenția anchetatorilor după ce a anulat cumpărături de aproximativ 30 de ori mai des decât colegii săi.

Potrivit rechizitoriului, aceasta ar fi folosit anulări și modificări ale tranzacțiilor pentru a sustrage bani din casa magazinului. În unele cazuri, după anularea cumpărăturilor, în sistem rămânea înregistrată doar achiziția unei pungi de câțiva cenți.

Anchetatorii au descoperit peste 1.000 de astfel de tranzacții și susțin că imaginile camerelor de supraveghere confirmă modul în care ar fi fost comise fraudele.

Cazul a ajuns în fața Tribunalului Districtual Dielsdorf, unde femeia a negat acuzațiile.

Condamnată pentru furt și fals

Procurorii au identificat nereguli la peste 20 de bonuri chiar în ziua arestării, valoarea totală a tranzacțiilor fiind de peste 300 de franci elvețieni.

Instanța a condamnat-o pentru furt comercial și fals. Judecătorul a considerat că numărul neobișnuit de anulări nu putea avea o explicație logică în afara intenției de a sustrage bani.

„Nu există niciun motiv logic pentru aceste anulări, cu excepția cazului în care cineva dorește să fure bani”, a declarat judecătorul.

Femeia, care nu mai avea condamnări anterioare, a primit 14 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, trebuie să îi restituie fostului angajator aproximativ 20.000 de franci elvețieni, echivalentul a circa 21.500 de euro.

Fiind cetățean kosovar, aceasta va trebui să părăsească Elveția pentru o perioadă de cinci ani. Decizia poate fi contestată.