Potrivit rechizitoriului procurorilor, acesta ar fi folosit abuziv un card de carburant aparținând unei companii de transport din Croația și ar fi alimentat astfel vehiculele a zeci de persoane, relatează Kronen Zeitung.

Motorina ar fi fost cumpărată cu aproximativ un euro pe litru. Metoda i-ar fi permis bărbatului să facă 136 de alimentări în doar câteva luni, iar cazul vizează 54.000 de litri de motorină și un prejudiciu estimat la aproximativ 68.000 de euro.

Cum ar fi funcționat schema cu cardul de carburant

În septembrie 2025, cetățeanul sârb în vârstă de 29 de ani, care locuiește în Salzburg, ar fi intrat în posesia unui card de carburant emis de o companie de transport din Croația.

Cardul i-ar fi permis să alimenteze la un preț mai mic. Bărbatul ar fi început apoi să ofere și altora posibilitatea de a beneficia de metoda sa.

Mai multe persoane l-ar fi contactat telefonic și s-ar fi întâlnit cu el la o anumită benzinărie din Salzburg. Acolo, acesta le-ar fi alimentat vehiculele.

În unele cazuri, oamenii ar fi venit chiar cu propriile canistre pentru a lua motorină.

54.000 de litri de motorină și un prejudiciu de 68.000 de euro

Potrivit rechizitoriului Parchetului din Salzburg, bărbatul ar fi efectuat 136 de alimentări până în ianuarie 2026.

În total, cazul vizează 54.000 de litri de motorină, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 68.000 de euro.

Marțea viitoare, bărbatul, care până acum nu ar fi avut antecedente, va trebui să dea explicații în fața Tribunalului Regional din Salzburg.

El este acuzat de utilizarea abuzivă a prelucrării frauduloase a datelor și de suprimarea documentelor.

Cazul urmează să fie analizat de instanță.