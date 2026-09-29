Furtul celor două remorci a fost raportat în noaptea de joi spre vineri de compania PlusAI, care utilizează cipuri Nvidia pentru sistemele sale de conducere autonomă. În loc să transporte cipurile valoroase pentru inteligență artificială produse de Nvidia, cunoscute drept GPU-uri, fiecare remorcă era încărcată cu aproximativ 20.000 de livre (circa 9 tone) de nisip.

Lauren Kwan, vicepreședinte de marketing al PlusAI, a declarat că firma folosește nisipul pentru a simula greutatea mărfurilor în timpul testelor.

Kwan a povestit că, la câteva ore după ce compania a descoperit dispariția remorcilor, un prieten al unui angajat PlusAI le-a observat parcate în apropierea sediului unei alte companii, fără să știe că acestea fuseseră furate.

Angajații PlusAI au confirmat ulterior locația remorcilor și au alertat poliția.

Poliția din Fremont a declarat pentru Business Insider că cele două remorci au fost recuperate în aceeași după-amiază de polițiștii din Newark.

„Acest caz este în continuare investigat și, până în acest moment, nimeni nu a fost arestat”, a transmis vineri Poliția din Fremont pentru Business Insider.

Kwan a declarat că PlusAI suspectează că însemnele Nvidia de pe remorci ar fi putut atrage hoții. Potrivit acesteia, remorcile par să fi fost deschise, însă nimic nu a fost furat sau deteriorat.

„În cei 10 ani de existență ai companiei, nu ni s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a spus ea, adăugând că firma ia acum în calcul introducerea unor măsuri suplimentare de securitate.

Incidentul are loc într-o perioadă în care echipamentele valoroase destinate inteligenței artificiale au devenit tot mai frecvent ținta hoților.

Potrivit companiei de securitate a lanțurilor de aprovizionare Overhaul, care a monitorizat până în prezent pierderi de peste 150 de milioane de dolari în echipamente pentru inteligență artificială, furturile care implică echipamente pentru centre de date și sisteme de calcul au crescut cu 34% din 2024.

Nvidia nu a răspuns imediat solicitării Business Insider de a comenta incidentul.