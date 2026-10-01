Poliţia a informat joi că jaful violent a avut loc în zona Corso Tukory, în jurul orei 20:00, miercuri. Atacatorii, cu cagule şi agitând un topor, au dat buzna în casa de pariuri în faţa numeroşilor clienţi.

După ce le-au urat "bună seara", au început să izbească geamul antiglonţ al casei de pariuri, informează Agerpres, care citează EFE.

În spatele geamului se afla singurul angajat prezent la momentul respectiv, care, îngrozit, s-a refugiat într-un dulap.

Conform videoclipului difuzat de poliţie, tâlharii au reuşit să facă o gaură în geam şi au furat circa 1.700 de euro.

În timp ce fugeau, cel care mânuia toporul a fost imobilizat şi încătuşat de poliţie. Celălalt delincvent a scăpat şi s-a ascuns sub o maşină pe o stradă din apropiere, unde a fost în cele din urmă capturat.