Aplicaţia integrează date, analize şi informaţii specializate privind frauda pentru a ajuta instituţiile să anticipeze şi să contracareze ameninţările în continuă evoluţie, conform unui comunicat transmis Agerpres.

Astfel, ecosistemul din spatele aplicaţiei Smart Catcher, dezvoltată de Grupul CRIF, reuneşte peste 40 de surse de date, mai mult de 100 de algoritmi avansaţi şi sisteme de monitorizare continuă a fraudelor şi a ameninţărilor cibernetice, analizând anual milioane de alerte privind fraudele şi riscurile cibernetice.

Aplicaţia respectă standardele de securitate ISO 27001, beneficiază de structuri de guvernanţă privind protecţia datelor la nivelul întregului grup şi este concepută pentru a evolua în tandem cu cadrele de reglementare din domeniul bancar şi al inteligenţei artificiale.

Inteligența artificială generativă facilitează falsificarea documentelor financiare

„Instituţiile financiare se confruntă cu o presiune tot mai mare de a oferi experienţe de înrolare a clienţilor rapide şi complet digitale. În acelaşi timp, barierele în calea fraudelor financiare sunt mai scăzute ca niciodată. Inteligenţa artificială generativă şi instrumentele digitale uşor accesibile facilitează falsificarea la scară largă a fluturaşilor de salariu, a extraselor de cont şi a documentelor de identitate, generând noi provocări pentru creditori, care trebuie să găsească un echilibru între viteză, experienţa clientului şi controlul riscurilor. O protecţie eficientă necesită o abordare stratificată, care combină semnale multiple, tehnologii avansate şi expertiză de domeniu pentru a identifica inconsecvenţele înainte ca acestea să se transforme în riscuri operaţionale sau de credit”, explică Theodoros Polydoros, Director Executiv al ICAP CRIF România, citat în comunicat.

Smart Catcher aplică o metodologie holistică ce integrează semnale complementare pentru a detecta atât documentele modificate cu instrumente tradiţionale de editare, cât şi conţinutul creat sau alterat cu ajutorul inteligenţei artificiale generative (GenAI). De asemenea, soluţia susţine întregul flux de procesare a documentelor - de la achiziţie, verificări de calitate şi clasificare automată, până la extragerea datelor şi generarea de alerte privind posibilele fraude.